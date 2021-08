Les gens devront mettre à jour leurs informations d’anniversaire pour continuer à utiliser Instagram, selon Facebook

Pour créer « des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes », Facebook a déclaré aujourd’hui qu’il faudrait que les gens mettent à jour leurs informations d’anniversaire pour continuer à utiliser Instagram.

Cela fait un moment que Facebook a commencé ses plans pour créer un Instagram pour les enfants de moins de 13 ans. Bien que cette « nouvelle expérience » ne soit pas devenue une réalité, l’entreprise crée des outils de sécurité pour s’assurer qu’Instagram offre « les bonnes expériences au bon groupe d’âge. . “

Par exemple, en mars, Instagram a annoncé que les adultes ne pouvaient pas envoyer de messages aux personnes de moins de 18 ans qui ne les suivaient pas, et en juillet, Facebook a commencé à transférer par défaut les nouveaux comptes appartenant aux personnes de moins de 16 ans dans un cadre privé.

Maintenant, Facebook dit que si vous n’avez pas encore partagé vos informations d’anniversaire avec Instagram, lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez une notification plusieurs fois pour fournir ces données. Si vous ne le faites pas, Facebook dit que vous ne pourrez pas continuer à utiliser Instagram.

Si vous ne nous avez pas fourni votre date de naissance à un certain moment, vous devrez la partager pour continuer à utiliser Instagram. Ces informations sont nécessaires pour les nouvelles fonctionnalités que nous développons pour protéger les jeunes.

Facebook dit qu’il ajoutera également des écrans d’avertissement placés sur les messages demandant votre anniversaire avant que vous ne puissiez le voir.

Ces écrans ne sont pas nouveaux, et nous les affichons déjà sur des publications qui peuvent être sensibles ou graphiques, mais nous ne vous demandons actuellement pas votre date de naissance lors de la visualisation de ces publications. Maintenant, nous allons commencer à demander votre anniversaire sur certains de ces écrans si vous ne l’avez pas partagé avec nous auparavant.

Facebook précise que, comme certaines personnes peuvent vouloir donner à l’entreprise leurs mauvaises données d’anniversaire, elle développe donc de nouveaux systèmes pour résoudre ce problème.

Comme nous l’avons partagé récemment, nous utilisons l’intelligence artificielle pour estimer à quel point les personnes âgées sont basées sur des éléments tels que les messages « Joyeux anniversaire ». À l’avenir, si quelqu’un nous dit qu’il a dépassé un certain âge et que notre technologie nous dit le contraire, nous lui montrerons un menu d’options pour vérifier son âge. Ce travail n’en est encore qu’à ses débuts, et nous sommes impatients d’en partager plus bientôt.

Que pensez-vous du fait que Facebook demande vos informations d’anniversaire sur Instagram pour continuer à utiliser l’application de réseau social ?

