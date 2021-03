« Les gens disent que vous êtes branchés … »

Les acteurs Susana Abaitua et Álvaro Cervantes étaient les derniers invités de cette semaine à La fourmilière, à laquelle ils ont assisté ce jeudi pour présenter le film dans lequel ils jouent, Fou pour elle, qui peut être vu sur Netflix.

Dans la fiction, ses personnages vivent une histoire d’amour, et à la suite de l’intrigue de la comédie romantique et de la chimie entre les deux interprètes, Pablo Motos leur a demandé: « Les gens disent que vous vous êtes connecté … ».

Le commentaire inconfortable a laissé les invités sans voix, mais Abaitua a souligné que « c’est la bonne chose à propos de notre travail, qu’ils croient cela parce que cela ne s’est pas produit.mais c’est merveilleux. » Cervantes a ajouté que « c’est la meilleure chose qui puisse arriver aux protagonistes d’une comédie romantique, que cette illusion soit générée, mais c’est cool parce que nous avons une très bonne amitié « .

Le présentateur a également voulu savoir si ce lien entre les deux avait été un coup de chance ou non: « Vous connaissiez-vous avant de faire le film? ». Cervantes a répondu que « nous nous connaissions très peu l’un de l’autre ».

« Nous nous sommes déjà croisés et quand ils nous ont attrapés pour Fou pour elle, on a fait le casting ensemble et ça s’est très bien passé. Ensuite, nous avons commencé à coïncider avec désinvolture, mis à part le fait que nous avons des amis communs », a commenté l’acteur. Son partenaire a déclaré que« nous nous sommes vus plus que jamais.

Tournage d’anecdotes

Les invités ont également commenté avec le présentateur l’une des anecdotes qui leur sont arrivées lors du tournage du film: « Dans l’une des scènes clés, très romantique, Il a été tourné à l’intérieur d’une voiture et quand nous sommes entrés, ça sentait très mauvais. Je pensais qu’Álvaro avait pété« Se souvient Abaitua.

« Et je pensais que c’était un rot qui sentait le thon parce que Susana ne mange pas de viande. En fin de compte, j’avais marché sur une merde et quand nous l’avons découvert, je l’avais déjà recouvert par mon pantalon et je n’ai pas eu le temps de le changer. Nous avons dû tirer avec l’odeur », a déclaré Cervantes.

L’actrice a également commenté la maladie dont souffre son personnage dans le film: « Il existe de nombreux types de trouble bipolaire, Carla souffre de manies qu’il faut comprendre comme s’il s’agissait d’une euphorie et puis elle a des périodes de dépression qui prédominent sur la manie. Je l’ai très bien étudié. «