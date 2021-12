Les gens doivent arrêter de perdre la tête face au projet de loi de relance de Joe Manchin et Biden

Les démocrates du Congrès ont passé ce dernier dimanche avant Noël dans un état de panique collective, contre le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin enfin et sans équivoque le plan de dépenses Build Back Better du président Biden. Et c’est une honte – la réponse des démocrates, c’est.

Voici ce qui se passe, pour mettre tout le monde au courant. Le reste de l’ordre du jour de Biden est désormais essentiellement à la merci de tout ce qui se passera au cours de l’année des élections de mi-mandat de 2022. C’est parce que le Sénat a maintenant ajourné pour 2021. Sans, bien sûr, adopter le plan de dépenses de 1,7 billion de dollars de Biden Build Back Better – le plan qui , entre autres, a cherché à prolonger d’un an les chèques mensuels de relance du crédit d’impôt pour enfants. Parce que les démocrates contrôlent à peine le Sénat, et en fait ne le contrôlent que sur un point technique, Manchin s’est prononcé comme un « non » sur le projet de loi dans une interview dominicale a envoyé ses perspectives dans les tubes pour le moment. Et rien ne garantit, du moins pas encore, que ses chances de passage soient meilleures en janvier.

Le majeur de Manchin à Biden

Sans avertissement et en contradiction avec ce qu’il avait dit à la Maison Blanche plus tôt cette semaine, #Manchin a choisi d’apparaître sur @FoxNewsSunday pour pilonner le cœur du projet de loi déjà malade mais déterminant de l’ère de #Biden. Le moment et le lieu n’auraient pas pu être un plus grand F-you pour le président. – howardfineman (@howardfineman) 19 décembre 2021

De tous les lieux, Manchin – encore une fois, un démocrate – a choisi l’émission Fox News Sunday le dimanche 19 décembre, comme l’occasion de déclarer enfin qu’il ne soutiendra pas le projet de loi sous sa forme actuelle, et c’est tout. Le « non » de Manchin le met en ligue avec 50 républicains contre le projet de loi, il y a donc la majorité contre.

Cela signifie-t-il que les dispositions du projet de loi, comme la prolongation des chèques de relance, ne verront jamais le jour? Bien sûr que non. Ce n’est pas la faute du sénateur Manchin si l’administration Biden a décidé de « faucher la cuisine » de son programme national, en plaçant toutes les priorités auxquelles l’administration pouvait penser dans un Frankenstein stupéfiant d’un projet de loi – et même pas le premier projet de loi avec un prix supérieur à un milliards de dollars cette année non plus. Un billion, bien sûr, est l’un de ces nombres qui se produisent rarement naturellement dans le monde réel. Il n’y a même pas mille milliards de personnes sur la planète. Mais une fois que les politiciens remportent leur concours de popularité local et sont envoyés à Washington DC pour dépenser l’argent des autres, la législation d’un billion de dollars commence à voler.

Blâme juste le gars que tu ne peux pas convaincre

Une approche, maintenant que le paquet législatif tout ou rien de l’administration est tombé en fumée, consiste à le briser. L’extension du chèque de relance du crédit d’impôt pour enfants, par exemple, est probablement l’aspect le plus populaire de Reconstruire en mieux parmi les électeurs. Au lieu de cela, cependant, les démocrates ont pour le moment choisi de faire la même chose que les membres d’un parti font chaque fois qu’ils sont au pouvoir :

C’est beaucoup plus facile de devenir personnel et de blâmer le gars qui ne fera pas la queue. Au lieu de faire autre chose — en fait, légiférer. Convaincre ses semblables du bien-fondé de sa position, marchander, négocier.

Le même parti qui a passé quatre ans à diaboliser le Sénat républicain pour avoir marché au même rythme que le programme du président Trump lit maintenant pour goudronner et plumer le sénateur Manchin parce qu’il ne fera pas la même chose pour le leur.

De toute évidence, aucun d’entre vous n’a lu un livre d’histoire. Ce dont vous êtes témoin maintenant est en fait l’une des meilleures choses à propos de la démocratie américaine. Plus précisément, c’est l’absence d’une concentration de pouvoir intégrée au système. Fait intéressant, si vous arrêtez la personne moyenne dans la rue et lui demandez ce qui, selon lui, rend l’Amérique formidable ? Ils sont susceptibles de vous dire des choses comme notre liberté de la presse. Ou, peut-être, notre droit à la liberté d’expression, à nous réunir pacifiquement. Ce genre de chose. Complètement inconscient du fait que même des pays dirigés par des despotes, comme la Russie, ont une charte des droits similaire.

Maison Blanche : Tout est de la faute de Manchin

La différence est qu’ici, contrairement à là-bas, le pouvoir n’est pas concentré en une personne ou une branche du gouvernement.

Peu importe que le sénateur Manchin se soit prononcé contre le projet de loi aujourd’hui parce qu’il est une sorte de franc-tireur à l’esprit indépendant, ou complètement dans la poche d’un groupe d’intérêt spécial, ou pour une autre raison. C’est le système, et ce sont les règles. Ce n’est certainement pas la faute du controversé sénateur de Virginie-Occidentale si les démocrates n’ont pas pu convaincre suffisamment d’électeurs l’année dernière pour leur donner plus qu’une majorité sénatoriale à peine là.

Pendant ce temps : si, comme moi, vous pensez que cette notion de contrôle du pouvoir que les rédacteurs ont intégré à notre système de gouvernance est l’une des meilleures choses à ce sujet, alors vous devriez également être consterné par la regrettable inclination des deux parties à changer. les règles quand ils n’aiment pas un résultat. Toutes les règles, de l’emballement du tribunal à l’abandon de l’obstruction systématique. C’est le genre de choses que font les enfants, en changeant les règles, quand les choses ne se passent pas comme prévu dans la cour de récréation.

Et donnez-moi une pause avec un démocrate après l’autre hurlant à la presse aujourd’hui que le sénateur Manchin est la source de tout ce qui ne va pas dans le monde. Plutôt que de jeter un regard introspectif sur ce qui n’a pas fonctionné – pour saluer l’échec avec la détermination d’identifier ce qui s’est passé et d’essayer quelque chose de nouveau la prochaine fois – la Maison Blanche a publié dimanche une longue chape embarrassante s’en prenant à Manchin. Tout est de sa faute, en d’autres termes.

Focus sur le COVID-19

Pas étonnant que, pendant la première année de ce président qui a promis de « arrêter le virus » et de rétablir la courtoisie et le bipartisme à Washington, COVID-19 soit plus que jamais incontrôlable.

Fauci: la variante Omicron entraînera probablement des cas record de COVID, des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir « Cela va être quelques semaines ou quelques mois difficiles, alors que nous nous approchons de l’hiver. »https://t.co/ZoLSVGuKS3 – Axios (@axios) 19 décembre 2021

L’inflation est à son plus haut niveau depuis trois décennies. La criminalité monte en flèche (selon les mots de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi : « Il y a une attitude d’anarchie dans notre pays qui vient de je ne sais où »). La rancœur entre les parties ressemble toujours beaucoup à ce qu’elle était l’année dernière, sous le président Trump. En conséquence, la cote d’approbation de Biden a chuté.

«La chose sur laquelle nous devrions tous porter notre attention (est) la variante … nous avons (COVID) qui nous revient sous tant d’aspects différents de différentes manières. Cela affecte à nouveau nos vies.

Tout à fait raison. Vous savez qui a dit ces mots dimanche ?

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin.