Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a affirmé que Roberto Firmino aurait des livres écrits à son sujet après sa démonstration contre Manchester United.

L’attaquant brésilien s’avère l’un des joueurs clés des Reds depuis plusieurs années maintenant. En fait, il était le seul membre du groupe des trois marques que Klopp n’a pas signé.

Cependant, il a maintenu son cap avec 301 apparitions pour Liverpool, la plupart sous Klopp.

Firmino ne marque pas autant de buts que Sadio Mane, Mohamed Salah et Diogo Jota. Il a été critiqué pour cela, mais Klopp a insisté sur le fait que son pressage – entre autres traits – est vital pour l’équipe.

Contre Man Utd Dimanche, Firmino n’a pas marqué ni aidé – contrairement au héros du triplé Salah – mais Klopp ne tarit pas d’éloges sur le joueur de 30 ans.

« Il a encore joué de manière exceptionnelle », a déclaré le manager au Liverpool Echo.

«Mo reçoit beaucoup d’attention et à juste titre, mais Bobby, pour les personnes connaissant le football, je suis presque sûr que lorsqu’il finira de jouer, les gens écriront des livres sur la façon dont il a interprété la fausse position neuf.

« Je ne dirai pas qu’il l’a inventé ! Mais la façon dont il le joue de temps en temps ressemble à ça.

Klopp a ajouté: « Certaines des choses défensives qu’il a faites sur le terrain sont absolument folles.

«Offensivement, c’est évidemment un bon joueur de liaison et il marque de temps en temps. Bobby sait à quel point nous apprécions ce qu’il fait et c’est ce qui compte le plus.

Salah a volé la vedette avec ses trois buts. En fait, cela a fait de lui le premier joueur de Premier League à marquer un triplé contre Manchester United à Old Trafford.

Ce faisant, il a également dépassé Didier Drogba pour devenir l’Africain le plus titré de l’histoire de la Premier League.

Klopp salue l’affichage de Liverpool

Ailleurs, Klopp a salué l’affichage impitoyable de Liverpool alors qu’ils ajouté un énorme morceau d’histoire à leur rivalité de longue date avec United.

Il a dit : « Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer de merveilleux buts.

«Je leur ai dit à la mi-temps de mieux jouer. Nous avons incroyablement bien commencé et avons arrêté de jouer au football. Nous avons contrôlé le match après le cinquième, il ne s’agissait pas de marquer plus, juste d’essayer de sortir sans plus de blessures.

« Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, ça prendra du temps. Les joueurs ont mis un beau morceau dans le livre. C’est spécial mais on ne fête pas comme des fous, on a du respect pour les adversaires. Nous avons eu de la chance à certains moments, United n’est pas dans son meilleur moment.

Liverpool revient à l’action mercredi face à Preston en Coupe Carabao.