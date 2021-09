07/09/2021 à 20:14 CEST

Antoine Griezmann revient au Wanda Metropolitano après avoir quitté les rangs des rojiblancas en juillet 2019 pour signer pour le Fútbol Club Barcelona. Et après deux ans sans se démarquer avec l’équipe de Barcelone, Il retournera à l’armée dans le club qui a fait de lui un footballeur de premier plan de la scène internationale.

Mario Hermoso a analysé sa réapparition dans une interview accordée à Vamos : “Le retour de Griezmann est spécial. Quand des joueurs de sa stature se réunissent pour s’ajouter, revenir à ce qui était et continue d’être sa maison c’est toujours bien, ça en dit long sur ce que ce club, ce qu’il représente, les valeurs qu’il laisse et la grande union qui existe », a expliqué le footballeur.Griezmann est un joueur exceptionnel et nous voulons avoir tous les bons joueurs ici avec nous. Il connaît le club, la maison, le vestiaire, il a toutes les conditions et tous les facteurs pour faire une belle année”, a ajouté le défenseur rojiblanco.

Après son départ au Barça, on s’attend à ce que le fan de rojiblanco n’accueille pas trop bien le joueur. Cependant, Hermoso est du côté opposé : “Quand Griezmann remet le maillot de l’Atlético de Madrid Je crois que les gens le recevront avec affection et surtout lors de la recomposition. Ce sont des choses qui seront laissées pour compte. Les gens attendent de lui une belle performance et il la donnera sûrement”, a-t-il déclaré.

Confiance pour la nouvelle saison

L’Atlético tentera de revalider le titre de champion cette saison. Un titre obtenu après les progrès du club au cours de la dernière décennie : “Nous avons un grand effectif et cela a été fait avec beaucoup de travail, petit à petit un groupe toujours meilleur et plus fort s’est constitué“, un point. “Nous avons eu l’incorporation de nouveaux joueurs qui viennent nous donner un plus pour compléter tout ce que nous avons ici et avec la joie et l’ambition d’avoir une autre bonne année, de donner une bonne performance et surtout de concourir dans toutes les compétitions”, a-t-il assuré.

Et le footballeur espère pérenniser ses succès dans les années suivantes : “Nous espérons continuer à grandir avec l’aide de l’incorporation de nouveaux acteurs, de personnes qui viennent se rafraîchir, qui viennent aider et ajouter et savent combien c’est important pour nous continuer à concourir comme nous l’avons fait contre les grands clubs pour continuer à grandir “, a-t-il conclu.