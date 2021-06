Les gens n’apprécieront pas les menaces du régime présidentiel faites au gouvernement de TMC : Rajib Banerjee

in

Nous devons nous élever au-dessus de la politique et soutenir le peuple du Bengale, qui a été dévasté par COVID et Yaas, a déclaré Rajib Banerjee.

Le chef du BJP du Bengale Rajib Banerjee, un ancien ministre d’État qui a quitté le TMC avant les élections de l’assemblée plus tôt cette année, a averti mardi les membres de son nouveau parti sur un message sur les réseaux sociaux que «les gens ne prendront pas avec bonté les menaces du régime du président » contre un gouvernement élu avec un mandat énorme.

Banerjee, après avoir quitté le TMC en janvier, avait affirmé qu’il avait été contraint de le faire car une partie des dirigeants du parti “l’humiliait pour avoir exprimé ses griefs sur leur style de fonctionnement”.

L’ancien législateur, qui a sauté une réunion de la direction du BJP au cours de la journée sur les violences post-électorales, a déclaré que tout le monde devrait s’élever au-dessus de la politique et se tenir aux côtés du peuple de l’État, au milieu de la crise causée par la pandémie de COVID-19 et le cyclone Yaas .

« Les gens n’accepteront pas avec bonté si, pour s’opposer à un gouvernement élu avec un énorme soutien populaire, les menaces de Delhi et de l’article 356 (règle du président) sont utilisées à la baisse d’un chapeau.

“Nous devons nous élever au-dessus de la politique et soutenir le peuple du Bengale, qui a été dévasté par COVID et Yaas”, a tweeté Banerjee, qui n’a pas réussi à remporter le siège de Domjur dans le district de Howrah.

Les dirigeants du BJP dans l’État réclament l’imposition de l’article 356, alléguant que de nombreux travailleurs du parti ont été tués et que de nombreux autres ont été contraints de fuir à la suite des violences post-électorales «orchestrées» par les partisans du TMC au pouvoir.

“Près de 33 de nos travailleurs ont été tués après la prestation de serment du nouveau gouvernement”, a déclaré mardi le président de l’État du BJP, Dilip Ghosh, à l’issue d’une réunion des fonctionnaires du parti sur les violences post-électorales au Bengale occidental.

Plusieurs transfuges de TMC ont, au cours des dernières semaines, exprimé leur volonté de rejoindre le camp de Mamata Banerjee, parmi lesquels figurent les anciens députés Sonali Guha et Dipendu Biswas.

Certains autres auraient également envoyé des sondes à la direction du parti, dans l’espoir de revenir.

Les analystes politiques estiment qu’outre une volonté de rester proche des couloirs du pouvoir, certains des nouveaux entrants n’ont pas non plus été bien accueillis par les anciens de la brigade safran.

Il y avait eu des protestations dans les bureaux de l’État du BJP ici avant les élections contre des billets donnés à certains transfuges peu de temps après avoir rejoint le parti.

Alors que le député de TMC Abhishek Banerjee a récemment rendu visite à l’épouse malade du leader du BJP, Mukul Roy, à l’hôpital, les spéculations vont bon train sur un éventuel changement d’équation entre eux.

Roy, autrefois secrétaire général national du TMC – un poste actuellement occupé par Abhishek – a rejoint le BJP en 2017.

Il a brillé par son absence à la réunion de mardi convoquée par la direction du BJP.

Les principales sources de TMC ont déclaré que le chef de file du parti, Mamata Banerjee, prendra le dernier appel sur la rentrée des transfuges. Les analystes politiques sont également d’avis que le parti serait très sélectif dans cet exercice, car il voudrait faire passer le message à ses cadres que les rébellions ne seraient pas tolérées.

