“Les gens n’étaient pas là, mais l’âme était toujours là”

21/08/2021 à 19:34 CEST

“J’espère que les retrouvailles sont importantes et belles, parce qu’ils ont tous les deux besoin de football et nous avons besoin de gens“Il a dit ce samedi Diego Siméone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, à la veille du duel contre Elche et du retour des supporters au stade Wanda Metropolitano.

Un an, cinq mois et deux semaines plus tard, l’équipe retrouvera ses adeptes dans les tribunes de son territoire, comme l’actuel champion de Ligue. “Les gens ne l’étaient pas, mais l’âme était toujours“, a souligné le technicien argentin lors de la conférence de presse télématique, avant l’entraînement du soir dans cette scène.

“Voir l’Atlético de Madrid génère enthousiasme, enthousiasme, joie et c’est ce que nous voulons, que les gens reviennent et reviennent avec cette énergie, que nous en ayons besoin », a proclamé Simeone, qui a insisté sur l’aspect émotionnel du retour du public au Metropolitan.

“Ce qui est clair, c’est que, surtout, commencer un dimanche matin avec ton père, ta mère, tes amis et pouvoir aller au stade est quelque chose de beau, parce que nous n’avons pas pu avoir cette possibilité depuis un an et demi et que de nombreuses personnes pourront retrouver leurs amis et leur famille demain, profiter de ce qu’ils aiment par dessus tout, qui est le football. Espérons que les gens seront là demain. Nous en avons besoin », a-t-il déclaré.

Luis Suárez ne commencera pas, comme il ne l’a pas fait à Vigo, dans le cadre de son tournage de pré-saison, selon les tests de l’entraîneur. “En principe, Luis a commencé à s’entraîner le jour 2Il a été l’un des derniers à arriver, avec Trippier, Correa et Lodi, et tous les quatre fonctionnent très bien. Correa a joué 6070 minutes l’autre jour Louis 30Lodi a également participé et Trippier a fait de même », a-t-il déclaré.

“L’entraînement après l’entraînement évolue et espérons, au fil des jours et des minutes, prendre la meilleure forme. Combien peuvent-ils jouer ? Le temps dont ils ont besoin sur le terrain. Demain, nous déciderons de ce qui est le mieux pour l’équipe “, a déclaré Simeone, qui ira “match par match à la recherche de ce qui est toujours le meilleur“pour chaque match que l’équipe rojiblanco doit jouer.

Ni Kieran Trippier ni Renan Lodi ne partiront du onze de départ., qui, selon les tests, ne changera qu’un seul nom concernant la victoire 1-2 à Balaídos contre le Celta : Rodrigo de Paul pour le sanctionné Mario Hermoso, même si ce sera Geoffrey Kondogbia qui retardera son poste d’agir comme défenseur central dans le 5-3-2 que l’entraîneur tiendra contre Elche.

Le gardien de but Jan Oblak; les ruelles Marcos Llorente et Saúl Ñíguez; les centrales Stefan Savic et José Maria Giménez, en plus de Kondogbia; milieux de terrain Koke Résurrection et Thomas Lemar; et les avants Yannick Carrasco et ngel Correa répétera depuis le début.

En face sera Elche. “Depuis l’arrivée d’Escriba, l’équipe a complètement changé, était plus concret, plus défini dans la recherche de la manière de générer des points, c’est surtout ça le championnat. Il a touché la cible de justesse, mais sans aucune hésitation, avec beaucoup d’énergie et courir par derrière depuis l’arrivée du monsieur”.

“Cela a changé maintenant, au moins dans les matchs amicaux et au début de la Ligue, pour le système 5-3-2 cela favorise sûrement les attaquants d’Elche et c’est une possibilité qu’on retrouve ce système dans le jeu », a analysé Simeone, qui n’aura pas Joao Félix, qui fait suite à son rétablissement après une opération à la cheville.