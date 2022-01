« Les gens n’ont pas lâché prise » de la haine de Nikita Mazepin

Guenther Steiner se dit surpris que les gens « n’aient pas lâché prise » sur leur haine et leur colère envers Nikita Mazepin.

Peu de temps après qu’il a été confirmé que Mazepin rejoindrait la grille de Formule 1 pour la campagne 2021, en signant pour Haas, le Russe faisait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons.

Une vidéo a été publiée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il pelotait une femme avec laquelle il était dans une voiture, provoquant une indignation généralisée auprès d’un grand nombre de personnes appelant l’équipe américaine à le laisser tomber.

De tels appels ont été ignorés, et les excuses du chauffeur et les assurances de l’équipe que l’affaire avait été traitée en interne n’ont pas fait grand-chose pour réprimer un tel scandale, qui est resté tout au long de l’année.

Steiner dit qu’il est passé à autre chose assez rapidement, mais sait qu’un grand nombre de personnes ne l’ont pas fait, ce qui le surprend.

« J’ai réussi à rester calme », ​​a-t-il déclaré GPFans.

« J’en ai parlé avec lui. Pour lui, il était clair qu’il avait fait quelque chose de mal, il n’aurait pas dû le faire. Là encore, c’est un jeune homme et vous avez besoin d’une seconde chance et je m’en suis remis assez rapidement.

« Beaucoup de gens n’ont pas lâché prise, ce qui m’a surpris [about] en fait parce qu’il se passe beaucoup de choses dans le monde et que les gens lâchent prise assez rapidement.

« Ils ne l’ont pas laissé partir pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n’ai pas besoin de savoir.

La saison de Nikita en images 🖼️ C’est au tour de Nikita de revivre les moments mémorables de sa saison recrue en Formule 1#HaasF1 pic.twitter.com/2UsPiiGsFO – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 27 décembre 2021

Mazepin a connu une saison recrue difficile en F1, étant loin de son coéquipier Mick Schumacher les samedis et dimanches pendant la grande majorité de la campagne.

De plus, il a mis en colère un certain nombre de pilotes, beaucoup estimant qu’il était trop agressif et même dangereux en piste.

Steiner pense que la réaction de la communauté F1 a joué un rôle dans de telles luttes, servant de distraction pour le joueur de 22 ans.

« Au final, c’est sûr, ça n’a pas aidé quand il a commencé la saison parce qu’il doit y avoir des distractions, surtout si vous êtes jeune », a ajouté le directeur de l’équipe.

Bien qu’il admette que ce n’était pas la meilleure saison pour lui, Mazepin lui-même n’est pas inquiet, précisant qu’il ne s’est pas non plus tout de suite imposé en rejoignant de nouvelles équipes dans les catégories précédentes et que, comme le vin, il s’améliore toujours avec le temps.