Les gens n’utilisent pas WhatsApp dans l’intérêt stratégique d’Apple, déclare le chef

Le directeur de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré au Big Technology Podcast qu’Apple avait un intérêt stratégique à ce que les utilisateurs n’utilisent pas WhatsApp, car il ne voulait pas que les gens utilisent les téléphones Android.

Dans un épisode la semaine dernière, Cathcart a parlé à l’hôte Alex Kantrowitz de WhatsApp, de ses nouveaux changements en matière de confidentialité et de la concurrence avec Apple.

Cathcart a commenté les récentes nouvelles étiquettes nutritionnelles de confidentialité d’Apple que les développeurs d’applications doivent maintenant ajouter à leurs applications pour montrer aux utilisateurs comment leurs données sont utilisées. Lorsqu’on lui a demandé si les nouvelles étiquettes constituaient une « attaque directe contre Facebook », Cathcart a déclaré: « du point de vue de WhatsApp, nous avons critiqué les étiquettes ». Il a déclaré que WhatsApp pensait qu’il était bon que les gens parlent de leurs données et que WhatsApp lui-même prenait les données qu’il utilise très au sérieux, s’efforçant de collecter une quantité « minimale » de données qu’il jugeait nécessaire pour fournir un excellent service à grande échelle. Notant que les informations proviennent des développeurs plutôt que d’Apple, Cathcart a déclaré:

Ce qui, à mon avis, a été malheureux à propos des étiquettes d’Apple, c’est que la façon dont ils les ont conçues a fini par être assez déroutante. En partie parce que n’importe quelle application peut mettre ce qu’elle veut pour les étiquettes.

Notant comment les gens comparent souvent WhatsApp à Telegram, Cathcart a déclaré que Telegram n’a pas de cryptage de bout en bout par défaut, ni du tout pour les groupes, mais que si Telegram a les messages que vous envoyez, et que WhatsApp n’a pas votre messages du tout, il n’y a aucun moyen de dire comment vous le sauriez à partir des nouvelles étiquettes. Cathcart a également déclaré que quel que soit le but des étiquettes, WhatsApp est en concurrence avec Apple aux États-Unis et à l’étranger, mais que personne ne peut voir l’étiquette d’iMessage parce que vous ne téléchargez pas l’application, elle est préinstallée sur iOS. . Il a noté les listes de sites Web d’Apple pour la confidentialité concernant son propre logiciel, mais a de nouveau souligné des incohérences, telles que la façon dont Apple et WhatsApp peuvent traiter les paiements via leurs plates-formes, mais que WhatsApp répertorie les informations de paiement dans son étiquette alors qu’Apple ne le fait pas.

Vous pouvez envoyer de l’argent à un ami via iMessage. Notre étiquette indique que nous avons des informations de paiement, pas celles d’iMessage, quelle est la différence?

Kantrowitz a noté que Mark Zuckerberg a déclaré qu’Apple est le plus grand concurrent de Facebook dans la messagerie, ce à quoi Cathcart a déclaré qu’il était « évidemment » dans l’intérêt d’Apple que tout le monde utilise un iPhone. Notant qu’aux États-Unis, la plupart des gens ont un iPhone et que l’expérience de messagerie fonctionne mieux sur iMessage «si tout le monde a un iPhone», et que sur des services comme WhatsApp, il était plus facile pour les gens de basculer entre iPhone et Android. La compatibilité croisée de WhatsApps est l’une des raisons pour lesquelles WhatsApp est favorisé par de nombreuses personnes en dehors des États-Unis et pourquoi il est considéré comme l’une des meilleures applications de messagerie pour iPhone.

J’utilise un Android. Quand les gens me mettent dans leur groupe iMessage, ça casse un peu, c’est une expérience bizarre.

Il a continué:

Je pense qu’il est certainement dans leur intérêt stratégique que les gens n’utilisent pas quelque chose comme WhatsApp parce qu’ils veulent que les gens n’utilisent pas un téléphone Android.

Cathcart a également commenté la façon dont iMessage d’Apple fonctionne sur des API spéciales d’une manière que d’autres applications ne le font pas, et que, qu’elles aient ou non l’intention de les modifier, elles affectent l’ensemble de l’écosystème.

Cathcart a ensuite discuté de la confidentialité, des récents changements apportés par WhatsApp à sa politique et de la modération du contenu, ainsi que de la publicité et des nouvelles lois en Inde. Vous pouvez l’écouter en entier ici.