Les gens ont été secoués par la tendance TikTok à regarder l’introduction des animaux nocturnes sur Netflix

Les gens ont été assez choqués après qu’une tendance virale de TikTok a dit aux gens de s’enregistrer en regardant la scène d’ouverture d’un film intitulé Nocturnal Animals sur Netflix.

One TikTok a plus de 1,9 million de vues et dit « Comment est-ce autorisé sur Netflix ? !! » La voix off sur le clip dit alors : « Arrêtez ce que vous faites maintenant. Allez sur Netflix, recherchez « Animaux nocturnes » et enregistrez-vous en train de regarder la scène d’ouverture. S’il vous plaît, faites-moi un duo, je veux voir les réactions de tout le monde. L’audio original a été visionné plus de trois millions de fois et utilisé dans 28 000 vidéos.

@alana.arbucciWtf Lmaoo son original – ohmandy86

Nocturnal Animals est un thriller dramatique de 2016 mettant en vedette Amy Adams et Jake Gyllenhaal. Il est noté 15 et suit Susan, qui reçoit un manuscrit du nouveau roman de son ex-mari Edward et le trouve très convaincant. Cependant, l’histoire l’oblige à se confronter à plusieurs vérités troublantes sur leur vie conjugale.

Mais que diable se passe-t-il dans la scène d’ouverture et pourquoi tout le monde est-il si secoué ?

Ok, alors quelle est la scène d’ouverture de Nocturnal Animals sur Netflix ?

Dans le TikTok qui est actuellement en train de devenir viral, le créateur déclare dans les commentaires : « Une scène d’ouverture de toute personne sautant nue au ralenti me fait réagir, je ne suis pas désolé ». Alors oui, ça résume à peu près ce que c’est. Il s’agit essentiellement de deux femmes nues qui dansent et aiment la vie.

Pour le moment, il ne semble pas que le film soit disponible sur Netflix dans le monde entier, alors désolé si vous ne pouvez pas suivre la tendance. C’est très NSFW, mais vous pouvez le voir ici.

Voici quelques-unes des meilleures réactions aveugles sur TikTok aux personnes qui regardent la scène d’ouverture de Nocturnal Animals sur Netflix.

@naenizzle_ J’aurais dû m’occuper de mes affaires 🥱#nocturnalanimals #fypage #nasty #MakeItCinematic ♬ Chanel x Gloriaa . – 

@therealmiaah_ Je dois apprendre à m’occuper de mes affaires. #nocturnalanimals #fypage #nasty #makeitcinematic ♬ Chanel x Gloriaa . – 

@ray_fuimaono Ce 20 sec était trippin🥲😂 #nocturnalanimals ♬ Chanel x Gloriaa . – 

@__therealnia Bro les 20 premières secondes m’ont eu comme 😳🥴 #fypシ #nocturnal #nocturnalanimals ♬ Chanel x Gloriaa . – 

C’est comme lorsque TikTok a dit de s’enregistrer avant et après la recherche sur Google d’où vient l’arôme de vanille. ??

