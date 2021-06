Les gens ont réalisé que l’amélioration des compétences est leur responsabilité, pas celle de leur employeur : Aditya Malik, PDG, TalentEdge

in

Environ 90 % des apprenants qui suivent des cours de perfectionnement chez TalentEdge paient de leur propre poche et ne sont pas parrainés par leurs employeurs. « Les gens ont réalisé que leur perfectionnement relève de leur propre responsabilité », déclare Aditya Malik, PDG et directeur général de TalentEdge (une entreprise de technologie de pointe qui propose des cours de perfectionnement principalement aux professionnels). Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’à mesure que la pénétration d’Internet augmente dans l’Inde rurale, l’intérêt pour l’apprentissage en ligne augmente également, et les entreprises de technologie électronique doivent désormais commencer à proposer des cours dans les langues vernaculaires. Extraits :

Les pertes d’emplois dues à l’automatisation des processus robotiques (RPA) sont-elles réelles, en particulier dans l’industrie informatique ?

Bien que la perte d’emplois soit l’un des impacts négatifs que certains doivent endurer avec l’avènement d’une numérisation robuste, de nombreuses opportunités reposent sur les tendances actuelles de l’industrie. La nécessité est de nous adapter à la vitesse à laquelle évolue l’ère de l’automatisation. Pendant la pandémie, des segments tels que l’edtech, la fintech, les technologies de la santé, le conseil, la cybersécurité, les jeux, l’analyse, le cloud computing, l’IA, le ML et l’analyse de données ont prospéré, ce qui a accru la demande de personnes adeptes de la transformation numérique, de l’automatisation des processus, de la technologie intégration, analyse de données, IA et ML. Par conséquent, les employés informatiques doivent se perfectionner et se perfectionner quel que soit leur statut professionnel.

Les étudiants en technologie actuels devraient-ils commencer à devenir polyvalents au lieu d’hyper-spécialisation ?

L’hyper-spécialisation sera toujours demandée, mais si vous pouvez ajouter une ou deux compétences à la spécialisation, cela fonctionnera à votre avantage. Par exemple, un diplôme de gestion spécialisé couplé à une compréhension de niche de la fintech ou de l’edtech ou de l’analyse de données sera préféré à un diplôme de gestion générale. Au cours de la quatrième révolution industrielle, vous finirez par enfiler plusieurs chapeaux par inadvertance. Vous devez donc adopter une approche équilibrée pour améliorer votre expertise et vos intérêts de base et acquérir de nouvelles compétences.

Alors que K12 edtech a prospéré pendant le verrouillage, quelle a été une grande activité dans l’espace edtech de l’enseignement supérieur ?

Les écoles ont été fermées et des entreprises telles que Byju’s, Vedantu et d’autres ont beaucoup gagné, mais dans le domaine de l’enseignement supérieur, la bonne nouvelle concernait les changements de politique ; dans la seconde moitié de l’année dernière, le gouvernement a autorisé les diplômes en ligne à devenir une norme pour les universités qui figurent parmi les 100 meilleures du classement NIRF ; le gouvernement vise à augmenter le taux brut de scolarisation. Cela a aidé les entreprises edtech comme la nôtre à gagner considérablement. De novembre dernier à mars de cette année, nous avons embauché plus de 300 employés; nous cherchons à embaucher 50-75 personnes par mois maintenant.

Appelez-vous toujours TalentEdge une start-up ?

Nous sommes financés par une famille nombreuse; nos besoins de financement pour le moment sont minimes, mais nous allons chercher des fonds au second semestre de cette année, non pas pour survivre mais pour pouvoir exploiter les opportunités que nous voyons dans l’espace d’éducation en ligne.

Combien de personnes avez-vous formées au cours des huit dernières années ?

À travers nos canaux d’apprentissage, y compris les affaires d’entreprise et les affaires d’apprentissage et la certification de diplôme, nous avons formé environ 5 apprenants lakh.

En plus des chiffres, nous avons remarqué que beaucoup d’apprenants viennent de petites villes et villages ; à mesure que la pénétration d’Internet augmente dans l’Inde rurale, l’intérêt pour l’apprentissage en ligne augmente également.

Quels sont les défis auxquels l’edtech peut être confrontée lorsqu’elle atteint l’hinterland ?

Pour les Indiens des zones rurales, l’accès à Internet (appareil) ainsi qu’à l’accès au contenu éducatif dans leur langue locale sera un défi, et cela se produira au cours des 12 à 14 prochains mois. Les entreprises edtech doivent donc commencer à se préparer au défi vernaculaire.

La majorité de vos apprenants sont-ils parrainés par leurs employeurs ?

Au contraire, 85-90% de nos apprenants sont ceux qui paient eux-mêmes leurs cours ; les gens ont réalisé que leur perfectionnement est leur responsabilité, et non celle de leurs employeurs.

L’edtech peut-elle remplacer les écoles, les collèges et les universités ?

Edtech complète l’enseignement en classe, il ne peut pas le remplacer. La voie à suivre est l’éducation mixte, où edtech soutient les écoles, les collèges et les universités.

