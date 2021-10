Les gens ont remarqué un ajout étrangement délicieux à l’annonce du changement de nom de Mark Zuckerberg sur Facebook

L’annonce de Mark Zuckerberg selon laquelle Facebook, Inc. est rebaptisé Meta, Inc. a suscité de nombreuses blagues et mèmes sur le Web. Alors que Zuckerberg parlait de son lifting Facebook au milieu d’une publicité négative continue pour l’entreprise, d’autres ont remarqué un objet curieusement étrange et délicieux en arrière-plan. Il y avait une bouteille de sauce barbecue Sweet Baby Ray derrière lui. Que ferait un milliardaire comme Zuckerberg avec une sauce barbecue que nous pouvons tous acheter dans notre épicerie locale ? Il s’avère que Zuckerberg a un long passé avec Sweet Baby Ray’s.

La première personne qui a remarqué le biberon de Sweet Baby Ray semble être la journaliste technique de BuzzFeed, Katie Notopoulos. Elle a partagé une photo de l’annonce de Zuckerberg et a encerclé la bouteille, juste au-dessus de sa tête. Son message est devenu viral sur Twitter, conduisant même à « Sweet Baby Ray’s » s’occupant du rival de Facebook. Pour beaucoup, cela semblait être une chose aléatoire que Zuckerberg mettait dans le studio ou le bureau où il avait filmé l’annonce.

Cependant, lors d’une session Facebook Live légendaire en 2018, Zuckerberg a partagé son amour des viandes, comme l’a raconté Ceros. La diffusion en direct comportait 10 références à Sweet Baby Ray’s. Immédiatement après l’événement, les utilisateurs de Facebook ont ​​été mystifiés par l’incroyable prestation monotone de Zuckerberg, son incapacité à regarder directement la caméra et à répéter à plusieurs reprises « viandes ». Un YouTuber a même mis en place un montage du flux pour mettre en évidence les 13 fois où Zuckerberg a dit « de la viande ».

Le nom « méta » est censé être une référence au « métaverse », terme décrivant un futur Internet où les espaces virtuels prennent le relais. Ce sera la « prochaine frontière » d’Internet, comme l’a dit Zuckerberg. « Facebook est l’un des produits les plus utilisés de l’histoire du monde. C’est une marque emblématique des médias sociaux, mais de plus en plus, elle n’englobe tout simplement pas tout ce que nous faisons », a-t-il expliqué. « Je veux ancrer notre travail et notre identité dans ce vers quoi nous construisons. » Faites défiler pour voir les meilleures blagues sur l’apparence de Sweet Baby Ray.

« Cette sauce est excellente sur n’importe quoi », y compris les étagères

C’est bon dans une pincée IMO. Que peut-on trouver d’autre dans une épicerie moyenne qui se qualifie comme une vraie sauce barbecue ? – La science est bonne, en fait (@toomuchbass) 28 octobre 2021

« Cette sauce est excellente sur n’importe quoi. Du poulet. Des hamburgers. Des étagères », a écrit l’écrivain Aaron Wiener.

‘Meta est un anagramme de Viande’

Vous savez dans les histoires où les extraterrestres essaient de se faire passer pour des humains mais ils s’arrangent un peu ? Voici Mark Zuckerberg utilisant la sauce BBQ Sweet Baby Ray comme serre-livres. pic.twitter.com/xpZRDhchYo – Aubry Andrews (@AubryAndrews) 28 octobre 2021

« Pour ne pas gâcher le moment Facebook de Mark Zuckerberg ou quoi que ce soit, mais combien de temps pensait-il qu’il faudrait pour que quelqu’un se rende compte que Meta est un anagramme de Meat ? Le rôle de leadership de Sweet Baby Rays reste rempli », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Il essaie d’être un humain »

Il y a une seule erreur dans son algorithme de codage AI qui confond Sweet Baby Rays avec un serre-livres https://t.co/aRkmFjTFnP – #1 Jegan Fan 🎃 (@Aquilifer13) 28 octobre 2021

« Sweet Baby Rays c’est bien. Il essaie d’être un humain. Il ne sait pas que ça va dans la nourriture », a écrit le comédien Tim Dillon.

‘Mec [is] définitivement un androïde’

Les écrivains de SNL écrivent fébrilement une ouverture froide de Sweet Baby Rays grâce à la vidéo Meta de Mark Zuckerberg pic.twitter.com/4ZH9DZWqFX — Patrick St-Pierre (@patrickallsyms) 28 octobre 2021

« Ce mec est définitivement un androïde… pourquoi a-t-il eu de doux rayons de bébé sur son étagère… à moins qu’il ne mange des livres de bébé », a écrit une personne.

