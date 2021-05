Les gens ou la nature ont-ils ouvert la boîte de Pandore à Wuhan? ⋆ 10z viral

par Nicholas Wade, Le Bulletin:

La pandémie COVID-19 a bouleversé des vies dans le monde entier pendant plus d’un an. Son bilan atteindra bientôt trois millions de personnes. Pourtant, l’origine de la pandémie reste incertaine: les agendas politiques des gouvernements et des scientifiques ont généré d’épais nuages ​​d’obscurcissement, que la presse grand public semble incapable de dissiper.

Dans ce qui suit, je vais trier les faits scientifiques disponibles, qui contiennent de nombreux indices sur ce qui s’est passé, et fournir aux lecteurs des preuves pour faire leurs propres jugements. J’essaierai ensuite d’évaluer la question complexe du blâme, qui commence par le gouvernement chinois, mais qui va bien au-delà.

À la fin de cet article, vous en avez peut-être beaucoup appris sur la biologie moléculaire des virus. J’essaierai de garder ce processus aussi indolore que possible. Mais la science ne peut être évitée car pour l’instant, et probablement pour longtemps, elle offre le seul fil conducteur sûr à travers le labyrinthe.

Le virus qui a causé la pandémie est officiellement connu sous le nom de SARS-CoV-2, mais peut être appelé SARS2 en abrégé. Comme beaucoup de gens le savent, il existe deux théories principales sur son origine. La première est qu’elle est passée naturellement de la faune aux humains. L’autre est que le virus était à l’étude dans un laboratoire, d’où il s’est échappé. Cela est très important, ce qui est le cas si nous espérons éviter une seconde occurrence de ce genre.

Je vais décrire les deux théories, expliquer pourquoi chacune est plausible, puis demander laquelle fournit la meilleure explication des faits disponibles. Il est important de noter que jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve directe pour l’une ou l’autre de ces théories. Chacun dépend d’un ensemble de conjectures raisonnables, mais il manque jusqu’à présent de preuves. Je n’ai donc que des indices, pas des conclusions, à offrir. Mais ces indices pointent dans une direction spécifique. Et après avoir déduit cette direction, je vais délimiter certains des brins de cet écheveau de désastre enchevêtré.

Un conte de deux théories. Après le déclenchement de la pandémie en décembre 2019, les autorités chinoises ont signalé que de nombreux cas s’étaient produits sur le marché humide – un endroit vendant des animaux sauvages pour la viande – à Wuhan. Cela a rappelé aux experts l’épidémie de SRAS1 de 2002, au cours de laquelle un virus de chauve-souris s’était d’abord propagé aux civettes, à un animal vendu sur les marchés humides et des civettes aux humains. Un virus similaire de la chauve-souris a provoqué une deuxième épidémie, connue sous le nom de MERS, en 2012. Cette fois, l’animal hôte intermédiaire était le chameau.

Le décodage du génome du virus a montré qu’il appartenait à une famille virale connue sous le nom de bêta-coronavirus, à laquelle appartiennent également les virus SARS1 et MERS. La relation soutenait l’idée que, comme eux, c’était un virus naturel qui avait réussi à passer des chauves-souris, via un autre animal hôte, aux humains. Le lien avec le marché humide, le principal point de similitude avec les épidémies de SRAS1 et de MERS, a été rapidement rompu: des chercheurs chinois ont trouvé des cas antérieurs à Wuhan sans lien avec le marché humide. Mais cela ne semblait pas avoir d’importance alors que d’autres preuves à l’appui de l’émergence naturelle étaient attendues sous peu.

Wuhan, cependant, abrite l’Institut de virologie de Wuhan, un centre mondial de premier plan pour la recherche sur les coronavirus. Ainsi, la possibilité que le virus SARS2 se soit échappé du laboratoire ne pouvait être exclue. Deux scénarios d’origine raisonnables étaient sur la table.

Dès le début, les perceptions du public et des médias ont été façonnées en faveur du scénario d’émergence naturelle par des déclarations fortes de deux groupes scientifiques. Ces déclarations n’ont pas été d’abord examinées de manière aussi critique qu’elles auraient dû l’être.

«Nous sommes ensemble pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle», a écrit un groupe de virologues et d’autres dans le Lancet le 19 février 2020, alors qu’il était vraiment trop tôt pour que quiconque puisse en être sûr. ce qui s’était passé. Les scientifiques “concluent à une écrasante majorité que ce coronavirus est originaire de la faune”, ont-ils déclaré, avec un appel de ralliement émouvant aux lecteurs pour qu’ils se tiennent aux côtés de leurs collègues chinois en première ligne de la lutte contre la maladie.

Contrairement à l’affirmation des auteurs de la lettre, l’idée que le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire invoquait un accident et non une conspiration. Il fallait certainement l’explorer et non le rejeter d’emblée. Une caractéristique déterminante des bons scientifiques est qu’ils s’efforcent de faire la distinction entre ce qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas. Selon ce critère, les signataires de la lettre du Lancet se comportaient comme de pauvres scientifiques: ils assuraient au public des faits dont ils ne pouvaient pas savoir avec certitude qu’ils étaient vrais.

Il s’est avéré plus tard que la lettre du Lancet avait été organisée et rédigée par Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance de New York. L’organisation de Daszak a financé la recherche sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan. Si le virus SRAS2 avait effectivement échappé aux recherches qu’il a financées, Daszak serait potentiellement coupable. Ce conflit d’intérêts aigu n’a pas été déclaré aux lecteurs du Lancet. Au contraire, la lettre concluait: «Nous ne déclarons aucun intérêt concurrent».

Peter Daszak, membre de l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) enquêtant sur les origines du coronavirus COVID-19

Les virologues comme Daszak avaient beaucoup en jeu dans l’attribution de la responsabilité de la pandémie. Pendant 20 ans, la plupart sous l’attention du public, ils avaient joué à un jeu dangereux. Dans leurs laboratoires, ils créent régulièrement des virus plus dangereux que ceux qui existent dans la nature. Ils ont fait valoir qu’ils pouvaient le faire en toute sécurité et qu’en devançant la nature, ils pouvaient prédire et empêcher les «retombées» naturelles, le croisement de virus d’un animal hôte à l’homme. Si le SRAS2 avait effectivement échappé à une telle expérience de laboratoire, on pouvait s’attendre à un retour de flamme sauvage, et la tempête d’indignation publique toucherait les virologues partout, pas seulement en Chine. «Cela briserait l’édifice scientifique de haut en bas», a déclaré un rédacteur en chef du MIT Technology Review, Antonio Regalado, en mars 2020.

Une deuxième déclaration qui a eu une influence énorme sur le façonnement des attitudes du public est une lettre (en d’autres termes un article d’opinion, pas un article scientifique) publiée le 17 mars 2020 dans la revue Nature Medicine. Ses auteurs étaient un groupe de virologues dirigé par Kristian G. Andersen du Scripps Research Institute. «Nos analyses montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément manipulé», ont déclaré les cinq virologues dans le deuxième paragraphe de leur lettre.

Malheureusement, c’était un autre cas de mauvaise science, au sens défini ci-dessus. Certes, certaines méthodes plus anciennes de découpage et de collage de génomes viraux conservent des signes révélateurs de manipulation. Mais les méthodes plus récentes, appelées approches «no-see-um» ou «seamless», ne laissent aucune marque déterminante. Pas plus que d’autres méthodes de manipulation de virus telles que le passage en série, le transfert répété de virus d’une culture de cellules à une autre. Si un virus a été manipulé, que ce soit avec une méthode transparente ou par passage en série, il n’y a aucun moyen de savoir que c’est le cas. Andersen et ses collègues assuraient à leurs lecteurs quelque chose qu’ils ne pouvaient pas savoir.

