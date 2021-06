Les gens paniquent à propos de cette révélation de l’épisode 2 de ‘Loki’ – .

Nous sommes toujours en train de parler de tout ce qui s’est passé à Loki jusqu’à présent, car les deux premiers épisodes ont déjà donné matière à réflexion. L’émission télévisée à succès Marvel ne livrera pas seulement une histoire de Loki et un arc de personnage différents de ceux dont nous avons été témoins dans la saga Infinity. Cela définira également les règles de base pour le multivers, les réalités supplémentaires et le voyage dans le temps, qui sont tous des concepts que nous devrons maîtriser pour donner un sens à ce qui nous attend dans les films MCU Phase 4. Loki a déjà livré les connexions Avengers: Endgame que nous attendions, mais cela a également soulevé des questions supplémentaires que nous devrons résoudre d’ici la fin de la série.

L’épisode 2 s’est appuyé sur cela, expliquant plus en détail comment fonctionne l’agence qui contrôle l’écoulement du temps et de la réalité. La Time Variance Authority (TVA) est une machine bien huilée mais incroyablement bureaucratique qui doit s’assurer que la timeline sacrée se déroule selon un plan dont le public n’est pas encore au courant. L’épisode nous a également montré l’un des méchants de la série, un personnage qui suscite déjà une certaine controverse en ligne, les fans paniquent à propos de qui cela pourrait être. La bonne nouvelle est que vous pouvez arrêter de vous soucier de l’identité du nouveau personnage et de ce que cela signifie pour le MCU. Mais avant d’expliquer, nous vous avertirons que les principaux spoilers de l’épisode 2 suivent ci-dessous.

Mobius (Owen Wilson) a déclaré à Loki (Tom Hiddleston) dans le premier épisode que la variante que TVA cherche désespérément à attraper est une version différente de Loki. Cette variante a fait des ravages, tuant TVA Minutemen et volant des frais de réinitialisation placés à proximité d’événements Nexus que la TVA voulait élaguer.

Nous voyons ce méchant Loki dans la fin culminante de l’épisode 2, et nous apprenons que c’est Lady Loki (Sophia Di Martino) qui est responsable d’une attaque déroutante contre la TVA. Dès que les crédits ont commencé à rouler, les utilisateurs de Disney + qui ont eu droit à la version espagnole castillane des crédits ont vu que le personnage de Di Martino était répertorié comme «Sylvie». Les crédits en anglais avaient l’actrice créditée comme “The Variant”.

Cela a déclenché un débat immédiat en ligne, car certains fans ont spéculé que Sylvie pourrait être Sylvie Lushton, un personnage MCU autrement connu sous le nom d’Enchanteresse. Il se trouve que l’Enchanteresse a obtenu ses pouvoirs de Loki dans les bandes dessinées, donc ces connexions avaient du sens.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour qu’un Redditor précise que le personnage de Di Martino n’est pas Enchanteresse. Le nom complet de Sylvie est apparu dans les documents de TVA que Loki a dû étudier plus tôt dans l’épisode. C’est Sylvie Laufeydottir, que l’on peut traduire par Sylvie Laufeydaugther. Alors plutôt que d’être une Lushton, cette Sylvie pourrait être la fille d’un autre Laufey. En d’autres termes, elle serait Loki elle-même, mais dans une réalité différente.

C’est un détail important qui devrait empêcher les fans de Loki de spéculer et éventuellement de proposer des théories et des attentes massives que Marvel ne peut pas répondre. Nous avons déjà vu cela se produire avec WandaVision, et ce n’était pas génial. L’astuce pour profiter des émissions de télévision MCU est de se rappeler que Marvel garde les choses simples et que les histoires de Disney + sont complémentaires aux films. Même si Loki pourrait avoir le plus grand impact sur le MCU, le PDG de Marvel, Kevin Feige, a déclaré dans le passé que regarder les émissions de télévision ne serait pas obligatoire pour comprendre ce qui se passe dans les films.

Fuck a essayé de rester hors ligne aujourd’hui car je suis dans les délais mais… Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu’à présent. Celui-ci va à l’OG Lady Lokies @bishakali @iamkateherron @TheDweck Merci Frigga nous avons croisé les délais avant de nous faire tailler #Loki 🥗💚 – Elissa Karasik (@Elissits) 16 juin 2021

Séparément, l’un des écrivains de Loki a confirmé sur Twitter que Lady Loki était dans l’épisode de cette semaine. Là encore, les acteurs et l’équipe de Marvel ne seront pas toujours au courant de ce qui se passe dans les films et séries MCU.

Que Marvel envisage ou non de combiner les personnages de Lady Loki et Enchantress dans le MCU est une autre histoire. N’oubliez pas que Marvel Studios ne reste pas toujours fidèle aux bandes dessinées. Cependant, il est intéressant d’observer que Marvel essaie à la fois de cacher le nom du personnage de Di Martino tout en le mettant en évidence. Se pourrait-il qu’un autre personnage de Loki que nous rencontrerons dans le prochain épisode soit le père de Sylvie ? Richard E. Grant devrait jouer Old Loki et Di Martino est un Laufeydottir. Nous ne faisons que spéculer, mais nous savons que Grant est censé apparaître dans quatre épisodes et il se trouve qu’il ne nous reste que quatre épisodes dans toute la saison.

L’épisode 3 est diffusé sur Disney+ mercredi prochain.

