Les gens pensent que ce sont les villes les plus surfaites de tous les Etats – .

Voici la preuve définitive, au cas où quelqu’un en aurait encore besoin, que les internautes aiment vraiment, vraiment plonger dans l’état du New Jersey. Oubliez un instant tous les mèmes que vous avez vus et tous les tweets hilarants et les publications Instagram dont vous avez ri. Il est temps de vous diriger vers les résultats d’un sondage très peu scientifique qui a produit des résultats qui sont alternativement hilarants, soulevant des sourcils, induisant des combats, ainsi que quelque peu discutables. Et cela ne compte même pas toutes les personnes qui en ont vraiment pour le New Jersey.

Matt Shirley a récemment demandé aux plus de 400000 abonnés de son compte Instagram @mattsurelee, sinon les pires villes de chaque État, alors les villes de chaque État que tout le monde peut convenir sont les plus surfaites. Vous consultez les résultats ci-dessous, mais il y a un état particulier sur lequel nous aimerions attirer votre attention. En Floride, par exemple, tout le monde regrette apparemment que Miami est surfaite (je pourrais voir comment vous diriez cela si vous habitez là-bas, mais j’ai hâte d’y retourner en vacances, moi-même). En Californie, la ville qui a voté le plus surestimée – et, encore une fois, nous utilisons «voté» dans le sens le plus vague du terme – est Los Angeles. Pouvez-vous deviner quelle ville du New Jersey a été élue la plus surfaite?

Réponse: Tous.

Pour être plus précis, «Ils sont tous des ordures» est la façon dont le graphique de Shirley se lit ci-dessous. Aie! Certains des autres ci-dessous, quant à eux, ne sont pas surprenants. En Oregon, par exemple, le choix de la ville la plus surfaite est Portland. Dans l’État de Washington, c’est Seattle. Cela a également suscité beaucoup de débats dans les commentaires. « Un peu effrayant combien de ces villes je suis allé – et j’ai aimé », a répondu un utilisateur dans les commentaires. «Mais les gens ont raté la cible avec le Colorado. La bonne réponse est Colorado Springs. » Un autre a commenté: «J’ai partagé cela avec ma famille et nous avons eu un bon moment de liaison car nous n’étions pas d’accord avec tout. Merci! »

Maintenant, si vous voulez vraiment rire, consultez une carte similaire ci-dessous que Matt a préparée et partagée sur son compte Instagram pour l’amusement de ses followers. C’est une carte similaire qui se moque des États à travers les États-Unis, mais cette fois, l’accent est mis sur de nouveaux slogans brutalement «honnêtes» pour les 50 États. «Cela devrait mettre en colère certaines personnes», lit-on dans la légende sur le post Instagram ci-dessous. Beaucoup d’entre eux sont assez drôles (le nouveau slogan du Wisconsin, par exemple, est juste deux chopes à bière, lol) – mais, encore une fois, le New Jersey est assez dur dans celui-ci.

Le nouveau slogan d’État ironique et plus honnête du New Jersey?

« Je souhaite que nous soyons NY. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.