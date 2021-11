Les gens pensent toujours que j’ai laissé Lewis Hamilton me dépasser exprès en 2008

Timo Glock dit qu’il y a encore des gens qui pensent qu’il a délibérément ralenti à Interlagos en 2008 pour permettre à Lewis Hamilton de remporter le championnat du monde.

Le point culminant d’une saison de Formule 1 s’est certainement produit lors de ce Grand Prix du Brésil, lorsque des pluies de plus en plus fortes ont commencé à tomber au cours des huit derniers tours.

Hamilton, qui avait raté de peu le titre de champion du monde lors de sa première saison l’année précédente, n’avait eu qu’à terminer cinquième au Brésil pour décrocher le titre même si son plus proche challenger, Felipe Massa, avait remporté la course.

Massa, devant son public, a dûment pris le drapeau à damier pour Ferrari et semblait prêt à arracher la couronne alors que Hamilton se battait pour cette cinquième place vitale avec Sebastian Vettel.

Le Britannique n’a pas pu dépasser la Toro Rosso mais alors que ses espoirs semblaient s’estomper, Glock, qui était quatrième et avait choisi de rester sur des pneus secs, a été aperçu en train de rouler lentement dans sa Toyota et a été dépassé par Vettel et Hamilton – qui a pu décrocher le premier de ses sept titres mondiaux.

Les célébrations de Massa ont été de courte durée et il n’a jamais remporté une autre course de Formule 1 après avoir raté le titre par un seul point.

Lui et Glock ont ​​été réunis au Grand Prix de Sao Paulo de cette année pour une interview Sky F1 avec Martin Brundle – et l’Allemand a révélé qu’il recevait toujours des commentaires négatifs pour le rôle involontaire qu’il avait joué dans le résultat.

« Il y a encore des gens qui pensent que je l’ai fait exprès », a déclaré le pilote de 39 ans, désormais expert de Sky Germany et pilote de DTM.

« Je lisais des commentaires où je disais que nous avions cette interview à venir, que les gens disaient ‘ah, c’est vraiment intéressant de voir comment tu expliques à Felipe que tu as laissé la porte s’ouvrir comme ça et que tu ne t’es pas battu contre Lewis’.

«Je vais à l’aéroport quand j’ai quitté le Brésil, j’ai eu une escorte policière jusqu’à l’aéroport. J’ai même reçu des lettres envoyées à ma famille à la maison à mes parents qui étaient vraiment en dessous de la limite.

Glock a révélé que lorsqu’il a réalisé que son pari de ne pas s’arrêter pour des pneus intermédiaires avait échoué, il n’a pas pu le rectifier car la voie des stands était une scène de délire de masse dans les dernières étapes de la course avec des gens pensant que Massa avait remporté le championnat.

« À un moment donné, j’ai dit (à la radio de l’équipe) » les gars, je ne pense pas que nous survivrons à ces deux derniers tours « », a rappelé Glock.

« De toute façon, il n’y a plus aucune chance de venir parce qu’il y avait déjà toute la préparation en cours pour la cérémonie du podium – tout le monde a paniqué parce qu’il [Massa] à ce moment-là était en fait champion du monde.

« Ils ont dit ‘vous ne pouvez pas entrer, la voie des stands est bloquée, vous devez rester à l’extérieur’.

« C’est encore difficile pour moi de voir cela, sachant que j’étais dans cette position pour décider du championnat, de voir combien d’émotions se sont déroulées sur la route. »