Les gens perdent la tête devant ce nouveau film d’action sur Netflix • .

Le nouveau film Netflix Kate a tout. Mary Elizabeth Winstead, dépeignant un assassin dur à cuire. Un paysage urbain imbibé de néons qui ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo. Plus le Yakuza, Woody Harrelson et près de deux heures d’action à peu près non-stop, imbibée de sang et flamboyante.

Je serais allé avec plaisir voir un film comme celui-ci dans les salles, à l’époque pré-pandémique. Mais je suis plus qu’heureux que Netflix permette de profiter d’un contenu comme celui-ci en toute sécurité à la maison. Et Kate est un autre rappel de la grande et ambitieuse promesse que le streamer a faite en janvier – qu’il passerait 2021 à sortir de nouveaux films remplis de stars à raison d’au moins un par semaine, toute l’année. Cela inclut, pendant le reste de l’automne et de l’hiver, des titres majeurs comme Army of the Dead prequel Army of Thieves (29 octobre), Red Notice (12 novembre) et Don’t Look Up (24 décembre).

Nouveau film Netflix Kate, en streaming maintenant

En attendant, voici un aperçu de Kate, qui se porte plutôt bien en ce moment sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 70%. L’intrigue de base : l’assassin titulaire a été mortellement empoisonné lors de son dernier travail. Le poison agit lentement, cependant, donnant à Kate 24 heures pour découvrir qui a ordonné sa mort et se venger. “Kate est le spécimen parfait d’un assassin finement réglé au sommet de son jeu”, lit-on dans le synopsis de Netflix.

Jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle a été empoisonnée. “Une exécution brutalement lente qui lui donne moins de 24 heures pour se venger de ses assassins.”

La liste des choses à faire de Kate :

• venger sa propre mort en moins de 24 heures regardez Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de KATE, uniquement sur Netflix le 10 septembre pic.twitter.com/mPWODSFV8J – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 septembre 2021

“Alors que son corps se détériore rapidement, Kate forme un lien improbable avec la fille adolescente de l’une de ses anciennes victimes. Mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau et Woody Harrelson, et réalisé par Cédric Nicolas-Troyan, Kate suit la poursuite furieuse d’un assassin brûlé d’un dernier emploi autoproclamé.

Plus de détails

Dans le matériel de presse de Netflix pour le film, l’écrivain de Kate, Umair Aleem, fait l’éloge du sous-genre de la vengeance. Et parle de vouloir raconter une histoire qui a distillé ce genre jusqu’à sa forme la plus primitive et existentielle. « Quelque chose avec lequel tout le monde peut se connecter », explique Aleem. « Vieillir, mourir, lutter contre la vie vécue – le tout accéléré et condensé en une nuit. »

Soit dit en passant, la société de production derrière Kate est 87North. Qui a également un autre film passionnant en préparation basé sur un roman sorti ces dernières semaines intitulé Bullet Train.

Fondamentalement, il s’agit d’un groupe d’assassins qui se retrouvent ensemble dans un train à grande vitesse. Je lis le livre maintenant, et celui-ci a un potentiel de superproduction cinématographique partout. David Leitch, l’un des co-fondateurs de 87North, réalise le nouveau film. Et sa co-fondatrice Kelly McCormick produit. Les stars qui y sont déjà attachées incluent Brad Pitt, Sandra Bullock, Brian Tyree Henry et Zazie Beetz, pour n’en nommer que quelques-unes.