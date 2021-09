Les gens protestent contre CSAM sur iOS devant plusieurs Apple Store aux États-Unis

Même après qu’Apple a annoncé que le système CSAM (Child Sexual Abuse Material) à mettre en œuvre dans iOS 15 serait retardé, certains consommateurs ne sont toujours pas satisfaits de la tentative de l’entreprise de rechercher un tel contenu dans iCloud. Maintenant, les manifestants se rassemblent devant plusieurs Apple Stores aux États-Unis, exigeant que l’entreprise ne mette jamais en œuvre CSAM.

Le rapport provient de Fight For The Future, qui montre des photos de personnes à l’extérieur des Apple Stores protestant contre le système CSAM. Les gens là-bas ont des affiches avec des messages demandant “Aucun logiciel espion sur nos téléphones, jamais”. Les manifestations ont lieu quelques heures avant qu’Apple n’annonce mardi l’iPhone et l’Apple Watch de nouvelle génération.

La veille du lancement très médiatisé de l’iPhone 13 d’Apple demain, la société fait face à des manifestations dans ses magasins de détail à travers les États-Unis. Organisées par Fight for the Future, l’Electronic Frontier Foundation et un réseau de bénévoles, les manifestations exigent qu’Apple abandonne définitivement sa dangereuse proposition d’installer des logiciels malveillants d’analyse de photos et de messages sur des millions d’appareils.

Selon le groupe, des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes, dont Boston, New York, Washington DC, Atlanta, Chicago, San Francisco, Portland, Minneapolis, Aventura et Houston. Les personnes présentes à la manifestation affirment que si Apple met en œuvre son projet de mise en œuvre de CSAM dans iOS, la société aura des « conséquences massives ».

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants d’Apple devaient être lancées avec les mises à jour d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année. Cependant, avec la controverse suscitée par la fonctionnalité parmi les utilisateurs, la société a choisi de retarder la mise en œuvre de CSAM. On ne sait pas quand la société prévoit d’apporter ce système à iOS et iCloud.

