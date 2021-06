Les gens quittent des emplois dans le commerce de détail, mais en obtiennent-ils de meilleurs ?

À première vue, il semble qu’une petite révolution soit en train de se produire dans le commerce de détail.

Près de 650 000 travailleurs du secteur ont quitté leur emploi en avril, le plus grand nombre en plus de 20 ans, comme l’a rapporté Abha Bhattarai au Washington Post. Poussés par une combinaison de bas salaires, de risques de Covid-19 et de harcèlement de la part des clients, beaucoup quittent leur emploi dans le commerce de détail à la recherche de quelque chose de différent. “Ma vie ne vaut pas un travail sans issue”, a déclaré au Post Aislinn Potts, un ancien spécialiste aquatique dans une animalerie.

C’est une histoire pleine d’espoir, et nous avons entendu parler d’une variété d’industries ce printemps et cet été, des loisirs et de l’hôtellerie aux emplois professionnels mieux rémunérés. Les travailleurs ont le pouvoir maintenant, pense-t-on, et s’ils ne sont pas satisfaits de leur travail, ils en trouveront simplement de meilleurs.

Malheureusement, certains disent que ce n’est pas l’image complète. Oui, un grand nombre de travailleurs démissionnent dans l’ensemble de l’économie – un total de près de 4 millions de personnes ont démissionné en avril, soit 2,7% de tous les travailleurs. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils se dirigeaient vers de meilleurs emplois – les salaires dans toutes les industries n’ont pas augmenté de manière significative, ce qui signifie que les travailleurs qui démissionnent ne gagnent pas, dans l’ensemble, plus d’argent, Heidi Shierholz, économiste principale et directrice des politiques chez l’Economic Policy Institute, a déclaré à Vox: “Les mesures salariales vraiment clés ne montrent tout simplement pas une forte croissance.”

L’argent n’est pas le seul facteur non plus. Certains employés du commerce de détail quittent leur emploi pour des postes qui peuvent offrir de meilleures conditions, par exemple des emplois dans la construction ou des entrepôts où ils n’auront peut-être pas à traiter avec des clients difficiles. Mais certains disent qu’il faudra plus que les fluctuations d’un marché du travail post-pandémique pour vraiment donner aux travailleurs un pouvoir significatif, dans le commerce de détail ou ailleurs. À moins que la vague de démissions ne conduise à une plus grande syndicalisation et à des changements de politique comme un salaire minimum plus élevé, a déclaré Shierholz, “ce ne sera pas un changement durable”.

Les travailleurs du commerce de détail sont confrontés à des salaires bas et à des conditions difficiles depuis des années. La pandémie a aggravé la situation.

Même avant la pandémie, beaucoup d’emplois dans le commerce de détail n’étaient pas de bons emplois. En 2017, le salaire typique des travailleurs à temps plein du secteur était inférieur à 33 000 $ par an, ce qui est insuffisant pour vivre dans de nombreux endroits. Et les horaires imprévisibles ont laissé de nombreux travailleurs se démener pour organiser la garde d’enfants ou le transport à tout moment, sans jamais savoir s’ils auraient suffisamment d’heures chaque semaine pour payer leurs factures. Les emplois dans l’industrie étaient en grande partie des “emplois palliatifs” avec un statut inférieur et des salaires bas, a déclaré à Vox Peter Ikeler, professeur de sociologie à SUNY Old Westbury et auteur du livre Hard Sell: Work and Resistance in Retail Chains.

Puis, lorsque la pandémie a frappé, ces emplois sont également devenus dangereux, car les employés des épiceries et des détaillants à grande surface comme Target et Walmart ont dû travailler en personne tandis que d’autres se sont réfugiés à la maison. Parmi les seuls membres de l’Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, au moins 158 employés d’épicerie sont morts de Covid-19 et au moins 35 100 ont été infectés ou exposés – et les chiffres pour l’industrie dans son ensemble sont probablement beaucoup plus élevés.

Il n’y avait pas que les épiciers qui couraient des risques. Crista, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, a déclaré à Vox que travailler comme baigneur de chiens dans un Texas PetSmart cet hiver « m’a fait me sentir vraiment en danger ». Les portes du salon de toilettage ont été maintenues fermées en tout temps pour garder les poils de chien et les aboiements à l’intérieur – la pièce était essentiellement un “tube d’acier, où vous vous trouvez avec jusqu’à huit personnes à la fois”, a déclaré Crista. De plus, « mes collègues seraient là-dedans, parlant, mangeant, chantant, n’importe quoi, sans leurs masques. Et j’étais juste un peu coincé là-dedans avec eux. » Pour cela, Crista gagnait 11 $ de l’heure.

« Rien n’est plus important que la sécurité de nos équipes et des parents d’animaux de compagnie, et depuis le début de la pandémie, nous avons continuellement demandé à nos magasins d’adapter leurs pratiques commerciales pour respecter ou dépasser toutes les directives applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi que d’autres meilleures pratiques. pour les opérations des magasins de détail », a déclaré un porte-parole de PetSmart à Vox dans un communiqué. L’entreprise n’a pas répondu spécifiquement à une question sur les salons de toilettage.

Certaines entreprises, comme Kroger et Lowe’s, ont offert des primes au printemps dernier en reconnaissance des risques accrus auxquels les travailleurs étaient confrontés. Mais bon nombre d’entre eux ont expiré l’été dernier, et le salaire de détail reste aujourd’hui faible – environ 13 $ l’heure pour de nombreux travailleurs. PetSmart n’a pas offert de prime de risque, selon les travailleurs, bien que l’entreprise ait déclaré avoir offert des «primes de remerciement spéciales» aux employés.

Ensuite, il y a les clients. Le harcèlement et l’impolitesse sont une réalité dans de nombreux emplois de vente au détail, même dans des conditions normales. L’un des collègues de Crista a été victime d’insultes racistes de la part d’un client, un problème bien trop courant dans le secteur. Et les clients criaient souvent sur les toiletteurs pour des choses comme le fait de ne pas être en mesure de fournir une certaine coupe ou un certain service pour un chien – “de très petites choses sur lesquelles personne ne devrait être crié”, a déclaré Crista. “C’est arrivé presque tous les jours.”

Ajoutez à cela une nouvelle couche de conflit pour de nombreux travailleurs pendant la pandémie, alors que les clients se sont déchaînés contre les règles de masquage et de distanciation. En l’absence d’application claire de la part des gestionnaires ou des autorités locales, les travailleurs étaient souvent ceux qui devaient dire aux clients de se masquer et de garder leurs distances, les laissant vulnérables aux abus. En février, par exemple, un client d’une épicerie King Soopers dans le Colorado a giflé un travailleur après avoir été invité à porter un masque. Et plus tôt ce mois-ci, une caissière d’un supermarché en Géorgie a été tuée par balle après une dispute sur les masques.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que les travailleurs du commerce de détail quittent leur emploi et recherchent quelque chose de différent. Après tout, beaucoup craignent pour leur santé après plus d’un an en tant que travailleurs de première ligne. Les risques sont particulièrement élevés dans certaines régions des États-Unis où les taux de vaccination sont faibles, d’autant plus qu’un assouplissement des mandats de masque et d’autres restrictions pourrait permettre au virus de se propager sans contrôle parmi les personnes non vaccinées. Le vaccin, alors que disponible pour tous les Américains âgés de 12 ans et plus, n’est pas non plus toujours accessible – aucune loi fédérale n’oblige les employeurs à offrir des congés payés pour se faire vacciner ou récupérer des effets secondaires potentiels.

Les travailleurs du commerce de détail qui ont des inquiétudes au sujet de leur emploi actuel peuvent également avoir plus d’options qu’avant. Avec la réouverture de l’économie et de nombreuses entreprises cherchant à embaucher, “il y a une demande de main-d’œuvre dans tous les secteurs”, a déclaré Ikeler. Cela signifie que les travailleurs ont une meilleure chance de trouver quelque chose « autre qu’un travail de vente au détail de première ligne, souvent précaire ».

En effet, il existe des preuves anecdotiques que certains travailleurs quittent le commerce de détail pour des emplois où ils n’ont pas à traiter avec les clients. Bob Beall, par exemple, a déclaré au Post qu’il avait quitté son emploi dans un magasin Lowe’s après que les exigences en matière de masques l’empêchaient de comprendre les clients, car il était sourd. Son nouveau travail, dans l’entretien des locaux, est moins bien rémunéré et l’oblige à travailler de nuit mais ne le soumet pas à la « fatigue mentale » de la manipulation des acheteurs.

Crista, pour sa part, a quitté son emploi en janvier: “Je pesais le risque de, dois-je potentiellement ramener Covid à la maison pour moi et ma famille pour ce qui équivaut essentiellement à un salaire de misère?” Ils ont repris un emploi précédent dans un autre salon de toilettage pour chiens, où le travail n’est “pas du tout orienté client”, ont-ils déclaré. “Je n’ai pas à interagir face à face avec les gens, ce qui est un énorme soulagement après certaines des attitudes et des crises de colère.”

Les travailleurs se sentent plus en mesure de démissionner maintenant. Mais obtiendront-ils de meilleurs emplois ?

Il n’est pas encore clair si le départ des travailleurs pour des postes moins orientés client est une tendance plus importante dans l’économie. En effet, le secteur avec la plus forte croissance de l’emploi en avril – le mois où un nombre record de travailleurs du commerce de détail a démissionné – était les loisirs et l’hôtellerie, un domaine où la plupart des emplois nécessitent également un service client.

Le secteur de l’hôtellerie est également un domaine où les salaires ont tendance à être bas. Et rien ne prouve qu’un grand nombre de travailleurs qui démissionnent obtiennent des emplois mieux rémunérés, a déclaré Shierholz – s’ils l’étaient, la croissance des salaires serait plus forte dans tous les domaines. Crista, pour sa part, gagne 0,50 $ de l’heure de moins qu’à PetSmart, bien qu’ils aient dit que « ça en vaut la peine en raison de la sérénité de ma journée ».

Certains travailleurs de la vente au détail pourraient démissionner pour d’autres emplois dans le secteur de la vente au détail offrant une prime à la signature, a déclaré Shierholz. Amazon, par exemple, a récemment annoncé des bonus à la signature pouvant aller jusqu’à 1 000 $. Cette somme d’argent peut faire une grande différence pour quelqu’un qui occupe un emploi peu rémunéré. Mais ce n’est pas non plus la même chose qu’un salaire plus élevé sur lequel un travailleur peut compter pendant des mois ou des années.

Démissionner peut être une expression d’autonomie. “La menace implicite que vous puissiez quitter votre emploi est fondamentalement le seul pouvoir vis-à-vis de l’employeur dont dispose un travailleur non syndiqué”, a déclaré Shierholz. Et le fait que les gens le fassent en grand nombre montre non seulement à quel point ils en ont marre, mais aussi qu’ils ont un certain niveau de foi qu’ils vont trouver un nouvel emploi.

Une partie de cette confiance peut en fait provenir de la perturbation de la pandémie, a déclaré à Vox Stephanie Luce, professeure d’études sur le travail à la CUNY, à une époque où de nombreux travailleurs du commerce de détail ont été licenciés, mis en congé ou ont dû s’absenter pour s’occuper des enfants. ou d’autres membres de la famille. “Ils peuvent se rendre compte:” J’ai pu arrêter de travailler pendant quelques mois et survivre et je peux maintenant imaginer le faire à nouveau “”, a déclaré Luce. La pandémie « a donné un répit à de nombreux travailleurs pour repenser : « Je dois retourner au travail. Et maintenant, qu’est-ce que cela devrait être ?’ »

Mais le fait que les travailleurs aient plus de choix, pour l’instant, ne se traduit pas encore par de meilleurs choix. Dans l’ensemble, il n’est pas clair que la vague de démissions signifie vraiment qu’ils ont plus de pouvoir dans l’économie – le pouvoir d’exiger non seulement un nouvel emploi, mais un autre avec un salaire plus élevé, de meilleures conditions et un traitement plus équitable de la part des clients et des managers. “Nous sommes dans une période de flux tellement incroyable sur le marché du travail que des choses étranges se produisent” alors que la nation sort (espérons-le) de la pandémie, a déclaré Shierholz. Mais les effets de la pandémie, y compris les travailleurs quittant leur emploi, ne vont pas “d’une manière ou d’une autre annuler les quatre décennies de changements de politique qui ont conduit à la suppression des salaires pour les personnes à revenu faible et intermédiaire”.

Pour améliorer les emplois dans le commerce de détail à long terme, le pays doit faire de grands changements

Cela ne signifie pas pour autant que ces changements ne peuvent pas être annulés. Ce qu’il faudrait, disent beaucoup, c’est une combinaison de changements législatifs et de pouvoir des travailleurs.

Cela commence par un salaire minimum plus élevé. “Le salaire horaire doit évidemment être plus élevé, en particulier dans de nombreux endroits qui sont encore tout en bas”, a déclaré Luce. Au Texas, par exemple, le salaire minimum n’est que de 7,25 $ l’heure. En revanche, les défenseurs des travailleurs disent que le vrai salaire vital dans certaines régions du pays est plus proche de 24 $ l’heure. La loi Raise the Wage, adoptée par la Chambre des représentants en 2019, porterait le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure, mais a eu du mal à obtenir le soutien du Sénat.

Au-delà de cela, le pays doit également s’éloigner de l’idée que “le client a toujours raison”, a déclaré Crista. “Vous devez toujours sourire et toujours vous affirmer, et ne jamais vous défendre, même si quelqu’un vous crie dessus”, ont-ils déclaré. « C’est une relation tellement toxique avec les employés du commerce de détail sur leur lieu de travail qu’ils doivent simplement rester assis là et subir des abus. »

Les travailleurs ont également besoin d’horaires cohérents pour pouvoir organiser la garde d’enfants et prévoir leurs revenus de semaine en semaine. Et plus largement, “[workers] eux-mêmes savent mieux ce qu’ils veulent », et avoir un syndicat est le meilleur moyen de défendre ces objectifs, a déclaré Luce.

Ces dernières années ont vu une certaine croissance du soutien public à la syndicalisation ainsi que la formation de nouveaux syndicats et d’autres groupes de travailleurs du commerce de détail, comme Target Workers Unite! et l’équipage d’un Trader Joe’s Union. Et l’affiliation syndicale dans le commerce de détail a augmenté pendant la pandémie, passant de 4,7% des travailleurs en 2019 à 5,1% en 2020, selon Modern Retail. Mais cela ne représente encore qu’une petite fraction de l’industrie, et une partie de l’augmentation pourrait être due au fait que les travailleurs non syndiqués ont tout simplement été licenciés.

Pour aider les travailleurs à former des syndicats, a déclaré Shierholz, le Congrès pourrait adopter la loi PRO, qui éliminerait les lois dites du «droit au travail» au niveau des États qui sapent les syndicats. De cette façon, les travailleurs pourraient utiliser le «pouvoir qui vient de se joindre à leurs collègues», a-t-elle expliqué.

Bien que Crista ne fasse pas partie d’un syndicat, elle est membre de United for Respect, une organisation à but non lucratif qui défend les droits des travailleurs du commerce de détail. Grâce au groupe, « j’ai beaucoup appris sur les raisons pour lesquelles ces entreprises font les choses comme elles le font et comment nous pouvons les changer en faisant pression sur les bonnes personnes ou les bonnes organisations », ont-ils déclaré.

“Les gens ne savent pas vraiment à quel point leur voix est importante”, a ajouté Crista. « Si vous vous prononcez contre quelque chose et que vous avez suffisamment de personnes qui s’expriment avec vous, les choses peuvent vraiment changer. »