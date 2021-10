Les gens recevront des chèques de sécurité sociale plus importants en 2022. Comment se préparer

VALERIE MACON | . | .

Les personnes qui perçoivent la sécurité sociale sont sur le point de voir des chèques plus importants.

L’ajustement du coût de la vie en 2022 sera de 5,9%, a annoncé mercredi la Social Security Administration. La hausse, qui aidera les bénéficiaires à faire face à la hausse des coûts due à l’inflation, est la plus forte augmentation depuis environ 40 ans.

L’ajustement signifiera des chèques plus importants pour plus de 70 millions d’Américains. Les quelque 8 millions d’Américains bénéficiant d’un revenu de sécurité supplémentaire, ou SSI, verront le changement arriver le 30 décembre, tandis qu’environ 64 millions de personnes bénéficiant de la sécurité sociale verront l’augmentation en janvier.

L’ajustement 2022 ou coût de la vie ajoutera environ 92 $ par mois à une prestation de retraite moyenne de 1 565 $ par mois, selon certaines estimations.

« L’ajustement du coût de la vie est un ajustement automatique chaque année et constitue l’une des caractéristiques les plus précieuses de la sécurité sociale », a déclaré Nancy Altman, présidente de Social Security Works, un groupe de défense des droits axé sur l’élargissement des prestations.

Voici ce que les bénéficiaires doivent savoir sur le COLA de cette année.

Quelles actions devez-vous entreprendre ?

Les personnes bénéficiant déjà de la sécurité sociale n’ont rien à faire pour obtenir l’augmentation – les chèques seront automatiquement ajustés.

Avant que cela ne se produise, cependant, les bénéficiaires peuvent vouloir examiner leurs budgets mensuels et voir s’ils peuvent utiliser l’argent supplémentaire à utiliser.

« Ils doivent vraiment examiner les chiffres et ce que cette augmentation signifie pour eux, ce que cela signifiera pour leur chèque mensuel », a déclaré le planificateur financier agréé Diahann Lassus, directeur général de Peapack Private Wealth Management, basé à New Providence, New Jersey. Avoir de l’argent supplémentaire chaque mois peut aider certaines personnes à rembourser leurs dettes ou à en mettre une partie dans un fonds d’épargne d’urgence, a-t-elle déclaré.

« C’est un peu comme lorsque vous travaillez et que vous obtenez une augmentation de salaire – est-ce que vous pouvez faire d’autres choses pour vous ? » dit Lassus.

L’inflation, l’assurance-maladie érodera l’ajustement

Bien sûr, les personnes bénéficiant de la sécurité sociale doivent comprendre que le COLA ne leur permet pas nécessairement de dépenser plus ou d’avoir un budget plus important, mais de maintenir leur coût de la vie au même niveau que les prix augmentent en raison de l’inflation.

À l’heure actuelle, les prix de choses telles que le loyer, l’essence, les services publics et la nourriture ont augmenté en raison de l’inflation.

En outre, ceux qui bénéficient de Medicare ou de Medicaid ne verront probablement pas non plus une augmentation complète de 5,9% en raison des primes associées aux soins de santé. Les hausses de primes pour Medicare Part B, par exemple, sont dues en novembre. Le dernier rapport des administrateurs de Medicare estime une augmentation de 10 $ à la partie B, portant le taux mensuel à 158,50 $ pour 2022 contre 148,50 $.

Ces paiements sont généralement retirés de la sécurité sociale et peuvent peser sur l’ajustement. Cependant, une règle spéciale appelée clause de non-responsabilité protège les personnes contre l’obtention de petits chèques de sécurité sociale en raison de Medicaid et de Medicare.

« Vous n’obtiendrez peut-être pas beaucoup plus à cause des primes d’assurance-maladie », a déclaré Altman. Une fois les primes annoncées, les bénéficiaires devraient recevoir en décembre une lettre de la Social Security Administration décrivant leurs chèques pour 2022, a-t-elle ajouté.

Les impôts peuvent augmenter

Si les chèques de sécurité sociale sont votre seul revenu, il n’y aura généralement pas de changement d’impôts, selon Trenda Hackett, CPA et rédactrice fiscale technique du secteur fiscal et comptable chez Thomson ..

Cependant, si vous êtes une personne qui puise dans une autre épargne-retraite en plus de la Sécurité sociale ou si vous travaillez et percevez des allocations, une partie de vos chèques peut devenir imposable, en fonction de vos autres revenus.

« Les contribuables qui reçoivent d’autres sources de revenus au-dessus des montants seuils en plus des prestations de sécurité sociale devraient se préparer à voir une augmentation de leur facture fiscale si leur revenu devrait dépasser le montant de base », a-t-elle déclaré.

Pour éviter toute surprise au moment des impôts, il peut être judicieux de consulter un conseiller fiscal dès maintenant pour vous assurer de savoir comment l’ajustement affectera votre revenu imposable.

Il n’y aura peut-être pas d’autre gros ajustement avant un certain temps

Ce n’est pas parce qu’il y a un ajustement record cette année que les personnes bénéficiant de la sécurité sociale devraient s’attendre à obtenir des augmentations similaires à l’avenir.

En fait, le grand saut en 2022 peut indiquer qu’il n’y aura pas de grands ajustements dans les années à venir. La dernière fois qu’il y a eu une hausse similaire, de 5,8 % en 2009, il n’y a eu aucun ajustement pour les deux années suivantes.

« Les gens ne devraient pas dire: » Oh bien, cela va arriver chaque année « », a déclaré Altman.

