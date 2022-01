Les gens restent à l’écart des centres commerciaux alors que les cas de Covid augmentent à Delhi, Mumbai: SCAI

Contacté, le président de la SCAI, Mukesh Kumar, a déclaré que le couvre-feu du week-end imposé à Delhi et à Bengaluru avait touché les centres commerciaux.

Les centres commerciaux ont vu la fréquentation chuter jusqu’à 25 % au cours de la première semaine de janvier 2022 en raison des restrictions imposées par les États pour contrôler la propagation du coronavirus, selon l’organisme industriel SCAI. En plus de cela, les consommateurs craignent également de s’aventurer au milieu de l’augmentation des cas de Covid à travers le pays, a déclaré la Shopping Centers Association of India (SCAI). La baisse de la fréquentation et des ventes a entraîné un empilement de stocks dans les magasins des détaillants dans les centres commerciaux. Dans des villes comme Delhi, Bengaluru et Mumbai, qui assistent à une forte augmentation du nombre de cas de Covid, les acheteurs ratent, sautant les promotions de vente annuelles. Contacté, le président de la SCAI, Mukesh Kumar, a déclaré que le couvre-feu du week-end imposé à Delhi et à Bengaluru avait touché les centres commerciaux.

Les ventes du week-end représentent près de 30 à 40 pour cent de leur chiffre d’affaires. « On s’attend à une baisse de fréquentation. Il faut accepter qu’il y ait une peur d’Omicron dans le public et qu’elle se propage rapidement », a déclaré Mukesh Kumar à PTI. Les entreprises d’alimentation et de boissons et les multiplexes sont les plus touchées à Delhi et à Bengaluru, où la fermeture du week-end est annoncée. «Pour la nourriture et les boissons, nous nous attendons à un léger ralentissement car, dans la plupart des États, il leur a été demandé de fermer avant 22 heures. Il y aurait un impact sur les pubs tandis que les restaurants ayant des repas en famille n’auraient pas beaucoup d’impact. Alors que le commerce de détail est concerné, la plupart des magasins ferment entre 21h et 21h30 », a-t-il ajouté. Il a cependant déclaré que les centres commerciaux connaissent généralement une baisse de la fréquentation au cours de la première semaine de janvier de chaque année. « C’est la même tendance maintenant. Au cas où, si cela ne devenait pas trop grave, cela n’aurait pas d’impact », a-t-il ajouté.

Le gouvernement de Delhi a imposé un couvre-feu le week-end, tandis que le Karnataka a déclaré un couvre-feu le week-end et prolongé le couvre-feu nocturne de deux semaines dans l’État. Le directeur du cluster Nexus Malls – Karnataka Manoj Singh a déclaré que les centres commerciaux ne fonctionnant pas le week-end, il y aurait une perte de 50% d’activité. « Nous constatons déjà une baisse de la fréquentation d’environ 15 à 25 % dans les centres commerciaux au cours de la première semaine de 2022 », a-t-il déclaré. Nexus Malls compte au total 16 centres commerciaux répartis dans 12 villes et sur ces cinq centres commerciaux se trouvent le Karnataka. Le directeur exécutif du groupe Pacific, Abhishek Bansal, a déclaré : « La fréquentation de nos centres commerciaux à Delhi a chuté de 60 %, tandis que les ventes des détaillants ont baissé de 70 % en raison des restrictions COVID ». Le week-end, a-t-il déclaré, il y aura une perte totale d’activité en raison d’un couvre-feu dans la capitale nationale. En janvier, Bansal a déclaré que la fréquentation et les demandes étaient généralement élevées en raison des ventes annuelles des détaillants.

« Les stocks se sont accumulés dans les centres commerciaux », a-t-il souligné. Le groupe Pacific possède trois centres commerciaux à Shubash Nagar, Pitampura et Dwarka dans la capitale nationale. Cependant, les propriétaires de centres commerciaux assurent la sécurité des visiteurs et des acheteurs en suivant strictement le protocole et ont également demandé au gouvernement de leur permettre de fonctionner comme d’habitude. «Nous avons également contacté le gouvernement pour revenir au calendrier normal. Nous maintiendrons un protocole garantissant que les personnes qui s’y rendent sont doublement vaccinées », a déclaré Kumar de SCAI. « Nous espérons juste qu’il n’y aura plus de réactions de la part du gouvernement. » Cependant, il a également réitéré que la sécurité des clients et des visiteurs est très importante et que les centres commerciaux sont sûrs. « Nous applaudissons les efforts que les gouvernements des États déploient pour freiner la propagation du virus, cependant, nous voudrions les exhorter à reconsidérer leur décision concernant les fermetures du week-end », a déclaré Singh de Nexus Malls. Il a ajouté que les centres commerciaux sont de loin l’expérience d’achat la plus contrôlée et la plus sûre que les individus puissent obtenir.

