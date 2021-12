Les gens reviennent aux films qui pourraient pousser le stock d’AMC à la hausse

Divertissement AMC (NYSE :AMC) est maintenant de retour en territoire de bonnes affaires, ce qui pourrait plaire aux chercheurs de valeur. L’action AMC est maintenant en baisse d’environ 51,7% à 24,95 $ par action par rapport à son récent sommet de 51,69 $ le 13 septembre.

Et il ne semble vraiment y avoir aucune bonne raison à cette crise. En fait, comme je l’ai écrit le mois dernier, la plus grande chaîne de cinéma au monde est maintenant clairement dans une situation de redressement. Les gens retournent voir des films et la situation de trésorerie de l’entreprise semble s’améliorer.

En fait, la société a annoncé le 30 novembre qu’elle venait de vivre le deuxième plus grand jour de son histoire. C’était à la suite de la « réponse fervente aux billets mis en vente pour Spider-Man: No Way Home le lundi 29 novembre ».

Cela va grandement aider ses chiffres du quatrième trimestre (T4). En fait, le 16 décembre était le premier jour de diffusion du nouveau film Spider-Man. Ma propre vérification ponctuelle auprès des cinémas est qu’il y a de grandes foules pour le film. En conséquence, je m’attends à voir de très bons chiffres chez AMC Entertainment pour le quatrième trimestre.

Où en sont les choses chez AMC Entertainment

Les analystes s’attendent toujours à ce que la société réalise un chiffre d’affaires de plus de 2,49 milliards de dollars cette année. Cela représente une augmentation significative par rapport à ses ventes de 1,24 milliard de dollars en 2020.

Le mois dernier, lorsque j’ai écrit mon dernier article sur l’action AMC, j’estimais qu’elle valait 52,16 $ par action. Ceci était basé sur une estimation de la marge de flux de trésorerie disponible de 10 % et les estimations des analystes sur les ventes de 4,67 milliards de dollars l’année prochaine. Récemment, les analystes ont légèrement abaissé leurs prévisions pour 2022 à 4,66 milliards de dollars.

Néanmoins, cela représente tout de même un gain de 87,15 % par rapport à 2021, une augmentation importante. Gardez à l’esprit qu’en 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,47 milliards de dollars. Ainsi, même l’estimation 2022 de 4,66 milliards de dollars est inférieure à son pic de ventes.

Mais je ne pense pas que ce sera difficile à rattraper pour l’entreprise en 2023, dans deux ans. Par exemple, les analystes prévoient désormais des ventes de 5,31 milliards de dollars en 2023, ce qui est très proche du niveau record de 5,47 dollars en 2019.

Ce que les actions d’AMC pourraient valoir

AMC a maintenant une capitalisation boursière de 13,1 milliards de dollars. Cela le place sur un multiple prix/ventes à terme de seulement 2,68 fois les ventes.

Cela ne semble pas très élevé pour une entreprise dans une situation de redressement qui semble clairement fonctionner.

Par exemple, nous pouvons appliquer une marge de flux de trésorerie disponible (FCF) de 10 % par rapport à ses prévisions de ventes 2022 de 4,66 milliards de dollars. En conséquence, nous obtenons une estimation de 466 millions de dollars (c’est-à-dire 0,10 x 4,66 milliards de dollars de prévisions de ventes 2022).

Ensuite, si nous supposons que le marché évaluera éventuellement l’action AMC à un rendement de 2% FCF, son marché cible sera nettement plus élevé qu’aujourd’hui. Par exemple, la division de 466 millions de dollars du FCF prévu par 2 % produira une capitalisation boursière de 23,3 milliards de dollars.

Cela représente un gain de 85,6 % par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 12,55 milliards de dollars. En d’autres termes, cela signifie que l’action AMC vaut 46,30 $ par action (c’est-à-dire 1,856 x 24,95 $ aujourd’hui).

Pour être encore plus prudent, nous pouvons utiliser une métrique de rendement de 3% FCF. Cela place sa capitalisation boursière cible à 15,53 milliards de dollars (c’est-à-dire 466 millions de dollars/0,03). C’est toujours 23,8 % au-dessus du prix d’aujourd’hui et lui donne une valeur de 30,26 $ par action.

Que faire avec les actions AMC

Ainsi, en utilisant même notre méthode d’évaluation la plus conservatrice, nous arrivons à une valeur de 30 $ pour l’action AMC. Je m’attendrais à ce que le marché l’apprécie une fois qu’il deviendra clair que les ventes du quatrième trimestre seront à un niveau record pour l’année.

En conséquence, le moment est peut-être venu pour les investisseurs patients de commencer à acheter des actions AMC. Cela fournira un retour sur investissement minimum de 23,8 % pour les investisseurs, avec la possibilité de gains beaucoup plus élevés plus tard l’année prochaine.

À la date de publication, Mark Hake n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Total Yield Value Guide que vous pouvez consulter ici.