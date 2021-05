Les gens reviennent dans cette course ⋆ .

Je m’excuse pour le jeu de mots avec mon titre pour le post d’aujourd’hui. Le fait que 20 procureurs généraux aient signé une lettre protestant ou interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race dans leurs États est la preuve que les gens se réveillent. Nous nous réveillons et commençons à riposter. C’était peut-être le choc de la victoire de Biden / Harris en 2020, ou c’était la pandémie, mais les gens basculaient vers la gauche.

Les six derniers mois ont été effrayants, et il semblait que le pays changeait et déclinait plus vite qu’aucun de nous n’aurait pu l’imaginer. Notre avenir semblait sombre avec le stylo de Biden et le Squad poussant le gouvernement à gauche. Il y a des signes positifs d’une correction. Les États dirigés par les démocrates échouent dans leur reprise alors que les États dirigés par les républicains reviennent à la normale. Les chiffres de l’emploi et du chômage sont sombres et l’inflation devient incontrôlable. Les cotes d’approbation de Biden chutent rapidement pour un nouveau président, et Kamala Harris est découverte comme la politicienne faible que nous la connaissions tous.

Les démocrates perdent du terrain plus rapidement que le projet 1619. Ils peuvent tous deux avoir été construits sur de faux locaux. Les parents et maintenant certains gouvernements des États rouges poussent les départements scolaires à retirer la théorie critique de la race et le projet 1619 de tous les programmes scolaires. La gauche est résolue à convaincre l’Amérique et le monde que ce grand pays est systémiquement raciste et est né pour protéger l’esclavage. Cette réflexion est une stratégie bien planifiée pour détruire ce pays de l’intérieur et endoctriner nos enfants afin de garantir que leur réflexion dure.

Le projet 1619 a commencé comme un article d’opinion rédigé par un journaliste travaillant pour le New York Times. Il n’a jamais été construit sur des faits, mais sur l’idée d’extrême gauche d’une personne. La base de cet article a pris sa propre vie. C’était un outil parfait pour être utilisé par les gauchistes radicaux pour servir leur objectif de faire tomber notre pays. Les enseignants convainquent nos enfants qu’ils doivent s’excuser pour leur privilège et que l’équité, et non l’égalité, est la voie à suivre. Au lieu d’un amour pour ce pays qui a donné tant d’opportunités incroyables, ils convainquent nos jeunes de mépriser tout ce que l’Amérique représente. Nos politiciens et nos éducateurs encouragent le doute, la culpabilité et la haine. Au lieu de la fierté et de l’honneur, ils enseignent une théorie sans fondement. Je ne peux pas les appeler mensonges, mais ils sont une opportunité pour la gauche, et ils saisissent cette opportunité avec zèle.

Les parents s’expriment. Les politiciens de droite gagnent en force. Cet effort est nécessaire pour repousser les syndicats d’enseignants et les éducateurs qui adhèrent à cette sombre pensée. Nous gagnons du terrain alors que la gauche s’affaiblit. Ce qui paraissait sombre il y a quelques mois semble maintenant possible. Nous qui croyons en cette grande expérience appelée l’Amérique pouvons redresser ce navire. Nous pouvons faire démettre ces ennemis de notre pays de leurs fonctions, et nous pouvons repousser cette insurrection. Voilà ce que c’est, cet effort de la gauche radicale. Ils pensaient pouvoir détruire ce pays sans guerre, sans conflit. Ils avaient tort et la raison survivra. Nous ferons de nouveau une grande Amérique, un bureau à la fois. La gauche a pris son meilleur coup, mais ce n’était pas assez bon.

Lien source