Les gens s’accrochent (2)

J’ai écrit ici à propos des données du sondage de Trafalgar indiquant que la plupart des Américains (56%) pensent que Joe Biden ne dirige pas la politique et le programme de «son» administration. Une minorité vaillante de 36%, dans ce sondage, pensait que Biden était vraiment aux commandes. C’était en juillet.

Depuis, les choses ont mal tourné. C’est le dernier de nombreux cas où Joe Biden semble clairement ne pas être en pleine possession de ses facultés, qui n’ont jamais été exceptionnelles au départ.

Aujourd’hui, Rasmussen a posé une question différente, plus pointue : « Dans quelle mesure êtes-vous sûr que Joe Biden est physiquement et mentalement à la hauteur du poste de président des États-Unis ? C’est brutalement clair, et les réponses ne sont pas encourageantes, si vous êtes démocrate :

Les électeurs doutent de plus en plus que le président Joe Biden soit capable d’exercer les fonctions de son bureau, et une majorité d’électeurs pensent que d’autres dirigent le spectacle dans les coulisses. Une nouvelle enquête nationale par téléphone et en ligne de Rasmussen Reports révèle que seulement 27% des électeurs américains probables sont très confiants que Biden est physiquement et mentalement à la hauteur du poste de président des États-Unis. Un autre 14% disent qu’ils sont plutôt confiants dans les capacités de Biden, tandis que huit pour cent (8 %) ne sont pas très confiants et 50% ne sont pas du tout confiants. La confiance des électeurs dans la capacité de Biden a diminué depuis août.

C’est vraiment extraordinaire. C’est une chose d’approuver ou de désapprouver la performance d’un politicien, mais cela nous dit que seulement 41% des électeurs sont même « quelque peu » confiants dans la capacité de Joe Biden à s’acquitter de ses fonctions de président – pas de bien les faire, mais de les faire du tout. Alors que 58% n’ont pas confiance que Biden est « physiquement et mentalement à la hauteur du poste de président des États-Unis », avec 50% « pas du tout confiant ».

Je doute que nous ayons jamais vu des chiffres comme ceux-ci. Joe Biden est une coquille pathétique de son ancien moi peu impressionnant, et la plupart des Américains comprennent ce fait, malgré un effort médiatique concerté pour prétendre que tout est normal dans «l’administration Biden». C’est un problème qui ne peut qu’empirer pour les démocrates. L’état de Biden ne va pas s’améliorer, et de plus en plus d’Américains comprendront dans les mois à venir qu’il n’y a personne au volant.