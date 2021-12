Les gens se font ouvrir par ce produit rappelé

Les gens ont fini d’écrire des lettres au Père Noël pour l’année, car le Père Noël et ses lutins ont probablement terminé leur course de cadeaux pour 2021. Mais vous avez peut-être encore un objet de décoration à la maison que vous avez récemment acheté pour gérer ces lettres au Père Noël. C’est une boîte aux lettres décorative très populaire de Target avec des « lettres au père Noël » imprimées dessus. Il était disponible en rouge et blanc, et 174 300 unités ont été vendues dans tout le pays. C’est un excellent accessoire à avoir à la maison pour les enfants, mais vous devriez cesser de l’utiliser immédiatement. Target a émis un rappel pour ces boîtes aux lettres décoratives, car elles présentent des risques de lacération.

Le rappel de la boîte aux lettres Target Letters to Santa

Target a vendu quelque 174 300 unités de boîtes aux lettres en métal pour terrain de jeu de Bullseye dans tout le pays d’octobre 2021 à novembre 2021. Le détaillant a inclus deux lots dans le rappel, conformément à l’annonce de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC).

La boîte aux lettres est disponible en rouge ou en blanc et coûte 5 $. Le pack de boîtes aux lettres à deux comptes comprend une unité rouge et une unité blanche, et Target l’a vendu pour 10 $. Les lots dans le rappel de la boîte aux lettres cible sont répertoriés ci-dessous :

234-17-8556 Letters to Santa Metal Mailbox – Rouge ou Blanc 234-20-9275 Letters to Santa Metal Mailboxes – Rouge et blanc (2 unités)

Chaque boîte aux lettres mesure 10 pouces de hauteur, 7 pouces de largeur et 3 pouces de profondeur. Les mots « Lettres au Père Noël » apparaissent en lettres blanches ou noires sur le devant, comme le montre l’image ci-dessous.

Le numéro d’article du produit est imprimé sur l’autocollant blanc au bas de la boîte aux lettres unique. Ou, vous le trouverez sur l’emballage intérieur des boîtes aux lettres à deux comptes que Target a vendues en ligne.

Ce que tu devrais faire

Target a lancé le rappel après neuf rapports d’« ouvertures brutales de fentes pour courrier et sept incidents de lacérations ». L’annonce de la CPSC indique que trois des blessures ont nécessité des soins médicaux.

Si vous possédez l’une des boîtes aux lettres du rappel de boîte aux lettres cible, vous devez cesser de les utiliser immédiatement pour éviter les blessures accidentelles. Vous ne devez pas ranger les boîtes aux lettres pour les réutiliser l’année prochaine, car le risque de lacération reste évidemment un problème sérieux.

Target conseille aux acheteurs de renvoyer la boîte aux lettres défectueuse dans n’importe quel magasin Target, où ils recevront un remboursement complet sous la forme d’une carte-cadeau Target. Alternativement, les consommateurs peuvent contacter Target pour recevoir une étiquette de retour prépayée afin de renvoyer la boîte aux lettres. Les acheteurs recevront également un remboursement complet s’ils choisissent cette option, et ce sera toujours sous la forme d’une carte-cadeau Target.

On ne sait pas ce qui cause le dysfonctionnement de la boîte aux lettres. Cela signifie qu’il n’y a aucune option pour faire réparer ou remplacer le produit défectueux par un article similaire. Au lieu de cela, vous devrez chercher une autre boîte aux lettres pour stocker les lettres au Père Noël l’année prochaine.

Enfin, n’oubliez pas de consulter l’annonce complète de la CPSC pour plus d’informations sur le rappel de la boîte aux lettres cible.