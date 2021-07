Les gens se tournent vers des alternatives plus saines pour améliorer leur système immunitaire : Raj Sahetiya

Il faut assurer un apport quotidien en vitamine D de 600 UI/jour (15 µg/jour) tel que recommandé par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – National Institute of Nutrition (NIN).

Avec plus de 3 Crore Indiens touchés par COVID-19 à ce jour, le besoin de longue date de renforcer l’immunité et de maintenir une alimentation saine a reçu toute l’importance qui lui revient. Les gens se tournent vers des alternatives plus saines et prennent des mesures pour améliorer leur système immunitaire.

Dans une interaction exclusive avec Financial Express Online, Raj Sahetiya, directeur commercial principal – HNH, Asie du Sud chez DSM partage ses idées sur la façon de répondre au besoin d’une alimentation plus saine et de façonner un avenir meilleur pour tous.

DSM est une entreprise mondiale à vocation scientifique, active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie durable. DSM propose des solutions innovantes pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications verts.

En tant que l’un des plus grands fabricants mondiaux de vitamine D3, DSM a assuré un approvisionnement ininterrompu de solutions de renforcement de l’immunité à l’ensemble de la société. De plus, l’entreprise a augmenté les campagnes d’enrichissement de masse afin de répondre aux carences nutritionnelles aggravées par la pandémie dans les différents groupes de personnes.

Extraits-

Comment le DSM a-t-il agi sur les besoins sanitaires et nutritionnels induits par COVID-19 ?

Le bien-être des employés a toujours été notre priorité absolue. Forts de nos valeurs centrées sur les personnes, nous avons fait preuve d’agilité dans la transition vers une configuration de travail à domicile. À l’échelle mondiale, nous avons lancé des initiatives qui ont complété nos employés et leurs familles avec des compléments alimentaires renforçant l’immunité.

Quel est le rôle de la vitamine D dans le renforcement de l’immunité ?

De nombreuses études récentes ont également indiqué le rôle essentiel de la vitamine D dans le renforcement de l’immunité et ainsi, la défense du corps contre les organismes étrangers envahissants. La vitamine D aide à activer la production d’un important peptide antibactérien dans les macrophages et les cellules barrières pour lutter contre les organismes nuisibles. De cette manière, la vitamine D renforce à la fois l’immunité innée et le système immunitaire adaptatif. L’explication de cette association entre les deux peut être trouvée dans la façon dont nos corps sont conçus. La plupart des cellules immunitaires ont des récepteurs et des enzymes pour activer la vitamine D afin qu’elle puisse se lier efficacement à ces récepteurs.

Notre conseil est que pour maintenir une quantité saine de micronutriments de vitamine D dans le corps, il faut assurer un apport quotidien en vitamine D de 600 UI/jour (15 µg/jour) tel que recommandé par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – Institut National de la Nutrition (INN).

Quelles sont les carences nutritionnelles dans l’alimentation indienne et comment y remédier ?

Le régime indien est sûrement l’un des régimes les plus polyvalents car il comprend une variété de légumes verts, de fruits et d’éléments fibreux qui ont des bienfaits variés pour la santé. Cependant, avec l’essor de la culture de la restauration rapide associée à un mode de vie sédentaire, les gens sont devenus sujets à des déficits majeurs en micronutriments nécessaires qui renforcent leur système immunitaire.

Un grand nombre d’Indiens consomment moins de fibres, de vitamines et d’autres micronutriments que nécessaire. Par exemple, des preuves suggèrent que 80% des Indiens ont des niveaux insuffisants de vitamine D dans leur sang. De plus, la carence en vitamine B12 est répandue chez les Indiens vivant dans les villes de niveau 3 à ceux vivant dans les zones urbaines. En outre, un régime indien typique peut ne pas inclure d’acides gras oméga-3, d’acide eicosapentaénoïque (EPA) et d’acide docosahexaénoïque (DHA) qui sont essentiels pour mener une vie saine.

Ces carences nutritionnelles peuvent avoir un impact négatif sur l’immunité et par conséquent conduire à une résistance réduite contre les infections. Bien qu’important, cependant, la consommation de régimes riches en nutriments ne donne pas toujours le même résultat pour tout le monde. Dans de telles circonstances, la consommation de compléments alimentaires permet de compléter l’alimentation, de combler les éventuelles carences nutritionnelles et de soutenir le système immunitaire. D’autres formats préférés incluent la consommation d’aliments et de boissons enrichis, qui est une méthode bien établie, fiable et éprouvée pour faciliter l’accès à la nutrition et traiter les carences en micronutriments à grande échelle pour ceux qui cherchent à soutenir leur système immunitaire. Chez DSM, nous sommes à l’avant-garde pour permettre ces innovations nutritionnelles et fournir des ingrédients nutritionnels pour les industries, les compléments alimentaires, la nutrition précoce, la nutrition médicale et l’amélioration de la nutrition.

Comment l’enrichissement des aliments de base peut-il aider à lutter contre la malnutrition en Inde ?

Selon l’indice mondial de la faim (GHI) 2020, l’Inde se classe 94e sur 107 pays, ce qui indique une grave épidémie de malnutrition stimulée davantage par le verrouillage induit par la pandémie de COVID-19. Une nutrition inadéquate peut avoir un impact majeur et durable sur la santé physique et le développement humains, mais constitue également un lourd fardeau pour les sociétés du monde entier. En tirant parti des partenariats public-privé, nous avons désormais la possibilité de résoudre la crise nutritionnelle grâce à la Fortification Alimentaire. En améliorant la valeur nutritionnelle des aliments et des boissons, l’enrichissement agit comme un outil efficace pour lutter contre la crise nutritionnelle à laquelle l’Inde est confrontée. En raison de son prix abordable et de sa facilité de mise en œuvre, l’enrichissement réduit considérablement les coûts des soins de santé et contribue à la croissance économique globale.

Poussé par la science et l’innovation, DSM a développé des solutions qui mélangent des micronutriments avec des aliments de base tels que le riz, le blé, la farine, le lait, l’huile et le sucre. En permettant l’accès à une nutrition adéquate, nous sommes déterminés à soutenir la lutte de l’Inde contre la malnutrition.

Nous pensons que la création de synergies a le potentiel de résoudre les problèmes les plus urgents du monde et, à cet effet, nous nous sommes associés à des organisations de premier plan telles que le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour aider à lutter contre la malnutrition dans le monde.

