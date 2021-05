Les gens sont contrariés que YouTube choisisse que leur contenu soit utilisé pour des courts métrages sans leur consentement

Les utilisateurs découvrent que YouTube choisit automatiquement leur contenu sans leur consentement pour être utilisé par d’autres dans YouTube Shorts, la plate-forme qui imite TikTok. La boîte d’autorisations trouvée dans un écran de montage vidéo indique que lorsqu’elle est cochée, elle «permet aux gens de créer des courts métrages en utilisant des parties de cette vidéo». Les utilisateurs constatent que cette case est automatiquement cochée:

IMPORTANT:

YouTube a soudainement coché automatiquement “Oui” sur CHAQUE vidéo YouTube pour leur permettre d’être à nouveau téléchargées en tant que courts-métrages sur D’AUTRES chaînes ??? Veuillez informer vos amis YouTuber qu’ils doivent passer par et décocher ce paramètre sur chaque vidéo ou risquer un contenu volé … pic.twitter.com/b4rjiwmE2c – Mysticat # Mysty200k (@MysticatLive) 30 avril 2021

Les utilisateurs constatent également que l’option n’est disponible que sur chaque vidéo individuelle; il n’y a pas d’option à l’échelle de la chaîne pour refuser d’être échantillonné pour YouTube Shorts. Cela signifie que les créateurs qui ne souhaitent pas que leur contenu soit utilisé dans Shorts doivent parcourir chaque vidéo pour désactiver le paramètre. De plus, toutes les vidéos ne sont pas éligibles à la désactivation, même si les créateurs ne savent pas exactement ce que cela signifie.

La principale préoccupation de beaucoup est qu’il semble que YouTube autorise les utilisateurs à utiliser le contenu des autres pour alimenter sa plate-forme Shorts. Cependant, l’avocat contentieux Ian Corzine note dans une vidéo YouTube que les conditions de la plate-forme accordent déjà à d’autres la possibilité d’utiliser n’importe quel contenu de la plate-forme. Corzine a déclaré à Android Central qu’il était bon que YouTube donne au moins aux créateurs la possibilité de contrôler la façon dont leur contenu est utilisé et que le problème réside dans le manque de notification de YouTube en ce qui concerne Shorts:

La seule préoccupation est la façon sournoise dont ils l’ont déployé. Pas d’avis express. Une apparence magique de la boîte d’autorisation Shorts dans nos écrans de téléchargement. De plus, la politique est presque excédentaire car les conditions de service permettent déjà à d’autres utilisateurs de YouTube d’utiliser les contacts d’autres utilisateurs de YouTube. Je pense que beaucoup de créateurs veulent juste que vous soyez franc avec eux. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la plate-forme YouTube. Soyez clair sur les règles avec les créateurs qui rapportent beaucoup d’argent à YouTube.

Si vous sélectionnez une vidéo que vous avez mise en ligne sur YouTube, le paramètre se trouve sur la page de détails. Naviguez vers le bas et sélectionnez «Afficher plus», et le paramètre sera là sous «Autorisation de courts métrages».

La version bêta de YouTube Shorts s’est étendue aux États-Unis en mars en tant que réponse de la plate-forme pour rivaliser avec TikTok sur les meilleurs téléphones Android. Le service est toujours en version bêta, permettant aux utilisateurs de créer de courts clips vidéo avec la musique de la plate-forme. Il a également testé un bouton «créer» directement sous certains clips musicaux, mais le bouton ne semble pas encore avoir été déployé aux États-Unis.

Dites-nous ce que vous pensez du déménagement. YouTube devrait-il être plus franc sur sa politique avec certaines fonctionnalités? Êtes-vous d’accord avec YouTube pour permettre aux gens d’utiliser le contenu des autres pour les courts métrages afin de mieux rivaliser avec TikTok?

