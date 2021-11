Les gens sont en colère, les non vaccinés seront bientôt interdits d’aller ici

Le déploiement en cours des vaccins COVID-19 aide incontestablement le monde à surmonter lentement la pandémie de coronavirus. Selon les dernières données, un peu plus de 50 % de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19. Certes, le rythme de ces vaccinations a été inégal. Certains pays, par exemple, en sont encore au début du processus de vaccination des citoyens. D’autres, comme les États-Unis, sont suffisamment avancés pour intensifier furieusement leurs campagnes de rappel. Pendant ce temps, un mandat de vaccin COVID apparaît de plus en plus dans les villes du monde entier. Les pays imposent également les mêmes règles aux visiteurs internationaux, pour freiner l’afflux de COVID-19 à leurs frontières.

A Los Angeles par exemple ? Une ordonnance sanitaire du comté exige une preuve de vaccination complète afin de fréquenter un bar intérieur, une discothèque ou un salon dans le comté. Il existe des variantes de ce même mandat de vaccin aux États-Unis. Au niveau des pays, c’est une histoire similaire. Certains sont beaucoup plus stricts que d’autres lorsqu’il s’agit de savoir qui peut traverser la frontière et comment. Et ce qu’ils peuvent faire une fois qu’ils sont à l’intérieur.

Mandat du vaccin COVID et restrictions de voyage

Le Costa Rica est l’un de ces endroits.

L’organisation touristique Essential Costa Rica, cette semaine, a mis à jour les règles d’entrée du pays pour les voyageurs. La mise à jour informe les voyageurs d’un grand changement dans quelques mois. Bientôt, les entreprises commerciales ne permettront pas aux touristes non vaccinés de 12 ans et plus d’entrer. Le mandat de vaccination prend effet dans deux mois, à compter du 8 janvier 2022.

Complètement vaccinés, nous sommes allés au Costa Rica. Leurs mesures de prévention COVID étaient impressionnantes. Outre un voyage à Arenal, nous avons loué l’appartement d’un ami et ne sommes pratiquement sortis que pour nager et faire l’épicerie. Comme par magie, le stress des 4 dernières années + pandémie s’est enfin apaisé. pic.twitter.com/hmSF35UcjK – Tina Cannon Leahy (@TinaCannonLeahy) 25 avril 2021

Costa Rica : les hôtels, centres de villégiature et restaurants ne seront autorisés à admettre des personnes entièrement vaccinées qu’à partir du 8 janvier 2022 ; Le « passe-santé » COVID-19 actuellement requis – Travel Watch (@BCDtravelwatch) 3 novembre 2021

La nouvelle règle s’applique aux entreprises de toutes sortes. Ils comprennent des restaurants, des hôtels, des bars, des magasins et des musées. Tous les principaux vaccins sont acceptés, y compris ceux de Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson. La vérification se fait sur présentation d’un justificatif via un QR code ou avec un certificat de vaccination imprimé.

Voici une mise en garde importante, cependant. L’exigence de vaccin du Costa Rica pour entrer dans les établissements commerciaux? Cela ne signifie pas que les voyageurs non vaccinés sont complètement interdits d’entrer dans le pays. Ces personnes peuvent toujours le faire pour rendre visite à leur famille et à leurs amis. Ou pour visiter les propriétés qu’ils possèdent dans le pays.

Mise à jour de l’interdiction de voyager aux États-Unis et règle du vaccin Biden

RUPTURE : Le nombre de morts dans le monde du COVID-19 a dépassé les 5 millions, près de deux ans après le début d’une crise qui a non seulement dévasté les pays pauvres, mais aussi humilié les riches avec des systèmes de santé de premier ordre. https://t.co/GQxXDfwntr – The Associated Press (@AP) 1er novembre 2021

Tout cela survient alors que le nombre de morts du COVID-19 dans le monde dépasse désormais les 5 millions. Le président Biden, quant à lui, vient également d’annoncer une mise à jour importante du mandat des vaccins pour les entreprises américaines. C’est une règle attendue depuis longtemps que le monde des affaires américain suit de près.

Ceux qui dépassent une certaine taille, 100 employés ou plus, ont jusqu’après les vacances pour mettre en œuvre le mandat. Après le 4 janvier, cependant ? C’est à ce moment-là que les travailleurs doivent être complètement vaccinés. Les travailleurs non vaccinés doivent commencer à porter des masques faciaux avant le 5 décembre. De plus, ils doivent fournir un test COVID négatif chaque semaine après le 4 janvier.

Le 8 novembre est également une date importante liée au COVID pour les États-Unis. C’est à ce moment-là que les États-Unis lèvent leur interdiction de voyager pour les voyageurs internationaux. Quelque chose qui est en place depuis 21 mois dans certains pays. Et ce qui était une première étape dramatique que l’administration Trump a prise au début de la pandémie. En effet, pour beaucoup de gens ? C’était l’un des premiers signes que la pandémie était grave – lorsque les frontières du pays ont été fermées.

Les règles de voyage, bien sûr, fonctionnent en tandem avec les vaccinations. Pendant ce temps, Nick Calio, directeur général du groupe commercial de l’industrie Airlines for America, a salué la réouverture dans un communiqué. Il a déclaré que « la réouverture complète des voyages internationaux est également essentielle pour relancer les économies du monde entier ». De plus, cela revigorera les communautés et soutiendra des millions d’emplois aux États-Unis, a-t-il ajouté.