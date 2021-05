Les gens sont fatigués des absurdités réveillées ⋆ .

par Kurt Schlichter, mairie:

Nous avons peut-être atteint le sommet de notre réveil récemment lorsqu’un médecin a eu un coup de foudre sur Twitter parce qu’un paysan de pâleur n’a pas détecté le médecin qui se cachait en elle, et c’est une très bonne chose. Ce genre de sottise nous aidera à livrer plus tôt notre réveil à la poubelle enflammée de l’histoire. La faillite morale de l’état de veille devrait conduire à sa disparition, mais la stupidité abjecte de celle-ci pourrait tout simplement la tuer en premier.

Maintenant, l’histoire est aussi ennuyeuse que vous pouvez l’imaginer – apparemment une «femme blanche d’âge moyen» héritière de Bull Connor – qui était un démocrate – a osé demander au médecin capricieux si Sa Majesté médicale travaillait dans le magasin où ils faisaient tous les deux leurs courses et a donc supposé que le Dr Brittani James était un simple employé de la vente au détail. N’est-ce pas?

Non, cela ne pouvait pas être une erreur innocente – le rasoir d’Occam est aussi raciste, apparemment. Au lieu de cela, il s’agissait clairement d’un crime de haine qui remontait à l’ancien temps, lorsque des groupes de démocrates cagoulés avec des torches parcouraient la campagne, terrorisant les Noirs en leur demandant s’ils pouvaient supersize les repas heureux des Klansmen. Déplacez-vous, Harriet Tubman, Fussy James a une véritable histoire d’oppression raciale à raconter. Je parie qu’un film relatant son traumatisme remporterait le prix du meilleur film; La légende par intérim Nick Searcy pourrait apparaître comme le thérapeute qui l’aide à surmonter la douleur.

C’est tellement odieux. Le 15 mai – incroyablement, exprès – Doc a tweeté: «Je m’occupais de mes propres achats et une femme blanche d’âge moyen m’a demandé si je travaillais là-bas. Quand je l’ai regardée d’un air vide et que j’ai répondu d’une voix impassible «non», elle a rigolé et a dit: «Je me demandais juste où remettre cette chemise». Mais je suis une mauvaise personne si je pars.

Ben ouais. Vous êtes une mauvaise personne pour vous en aller. Vous êtes terrible – morveux, snob et si plein de vous-même que vous devriez vous écrire un script pour Dulcolax® extra-fort pour vous vider.

Mais elle n’avait pas fini. Les os de scie aigres se sont doublés avec: «Me donner des coups de pied pour ne pas avoir dit« Je suis médecin »et l’avoir laissée mourir d’embarras. Mais quelque chose me dit qu’elle n’aurait même pas la décence d’être embarrassée. La plupart de ces types ne le font pas. »

Premièrement, qui appelez-vous «ces types»? Cela semble un peu raciste. Et deuxièmement, je doute que la pauvre femme qui se trompe meure d’embarras, d’autant plus qu’elle n’a rien fait de mal moralement.

Ensuite, le mécontentement médical a tweeté: «Arrêtez de demander aux Noirs pourquoi ils sont en colère. Je ne peux même pas faire mes achats en toute tranquillité. Mais personne ne demande pourquoi elle était fâchée parce qu’elle ne devrait pas être fâchée qu’une gentille dame l’ait prise pour un employé du commerce de détail – comme si c’était une sorte d’insulte. Doit-on avoir honte de travailler dans un magasin? Mieux vaut garder ces serveurs et serveuses à leur place! Dieu interdit à quelqu’un de s’attendre au respect s’il se débat avec les excréments comme un simple plombier! Voici – un médecin! A genoux, prolos. Nous n’en sommes pas dignes!

Sur une échelle de victimes de 1 à 10, le Dr James est d’environ .0006. Mais cette pratiquante privilégiée doit prendre ce qu’elle peut obtenir en matière de racisme systémique, je suppose. C’est juste qu’elle va être tellement déçue et se sentir si idiote quand elle entend parler de (démocrate adopté et appliqué) Jim Crow.

Cette mesquinerie de griefs est d’un genre avec le toujours populaire «J’ai un nom inhabituel et vous êtes raciste si vous ne savez pas instantanément comment le prononcer». Vous avez un crétin, presque inévitablement une jeune femme aisée dont le plus grand défi à ce jour était d’obtenir ce diplôme d’études de genre à Gumbo State, et voici sa propre atrocité: «C’est tellement épuisant quand les gens me demandent comment prononcer mon nom, Ranxthalion Hilkobrunitoxhitol. C’est juste plus du fardeau que j’endure chaque jour en descendant des gens d’où viennent les gens dont je suis originaire!

Maintenant, en tant que fier possesseur d’un nom étrange que presque personne ne sait prononcer, j’aurais dû accumuler une énorme pile de chits de grief. Vous avez Slick-ter, Sleesh-ter, Psylche-ter, ainsi que d’autres qui intègrent la vulgarité évidente. Même les foutus Allemands ne pouvaient pas le prononcer de manière cohérente lorsque j’étais en poste à Stuttgart. Et vous savez ce que je fais quand quelqu’un abat «Schlichter?» Je souris et l’ignore, car je suis un homme adulte et non un enfant fatigant qui aspire à être victime de quelque chose, de quoi que ce soit, qui va combler un déficit émotionnel en moi. J’ai ces colonnes de Townhall pour cela.

Maintenant, aussi incroyablement stupide et droit que tout cela soit, nous devrions encore être extrêmement reconnaissants pour ce genre d’indignation performative sur la plus micro des microagressions pour deux raisons.

Premièrement, nous devrions tous être à genoux pour remercier Dieu que nous vivons dans un pays où la haine intramurale se manifeste par le fait de ne pas détecter sa licence médicale ou de ne pas être un linguiste parlant couramment chacune des innombrables langues du monde. J’ai servi au Kosovo, où les gens ont incendié les maisons de leurs voisins et enterré les assassinés dans des fosses communes, et je pense que ces gens seraient ravis au-delà de toute mesure de vivre dans un endroit où le plus grand défi pour l’harmonie ethnique serait d’émettre des corrections occasionnelles sur son emploi. statut et prononciation du nom. Nous avons la chance de vivre dans une nation si généralement pacifique que le mieux que ces reines dramatiques puissent faire pour rattacher l’oppression-o-mètre et mettre en évidence l’oppression qu’elles veulent si désespérément avec ce genre d’absurdités frivoles.

