Les gens sont furieux que Netflix ait annulé cette émission – .

Le soleil se couchera enfin sur le paysage anglais des neuvième et dixième siècles qui a servi de toile de fond à l’un des meilleurs drames historiques de Netflix – Le dernier royaume, dont le streamer et partenaire de production Carnival Films ont confirmé qu’il se terminera avec la série ‘ saison à venir 5.

Vous pouvez consulter une annonce vidéo ci-dessous que les membres de la distribution ont préparée, annonçant la cinquième saison et ajoutant à quel point ils se sentent chanceux de le faire, compte tenu des circonstances dans le monde en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus. Pendant ce temps, le producteur exécutif de la série, Nigel Marchant, a déclaré à Variety: «Nous sommes vraiment fiers de The Last Kingdom, qui continue de divertir le public du monde entier. Nous avons eu une réponse formidable à la saison dernière, nous sommes donc ravis de la ramener pour une cinquième et dernière saison sur Netflix. Avec une base de fans aussi fidèle, nous sommes ravis de donner aux téléspectateurs une chance de suivre Uhtred lors de la prochaine étape de sa quête épique, où tout le monde ne survit pas. “

Comme nous l’avons noté, les fans sont déçus par la fin de la série, d’autant plus qu’il semble maintenant que la série n’aura pas assez de temps pour s’aligner avec les derniers livres de la série sur laquelle la série est basée. Dans le même esprit, une pétition a été lancée sur Change.org pour que The Last Kingdom continue au moins pour une autre saison, et elle a déjà recueilli près de 11000 signatures au moment de la rédaction de cet article.

«La série, actuellement diffusée sur Netflix, est basée sur la série de romans historiques Saxon Stories de Bernard Cornwell, et il y a 13 livres dans la série suivant le guerrier Uhtred dans le contexte de la formation de l’Angleterre», lit-on dans la pétition. «Il y a suffisamment de livres pour couvrir au moins six saisons, il est donc inacceptable pour tous les fans de la série que la saison cinq soit la dernière. L’histoire d’Uhtred et l’histoire de l’Angleterre méritent une fin convenable.

Comme le montre la vidéo de la distribution, le tournage est en cours pour la dernière saison de 10 épisodes, qui continuera à suivre le guerrier saxon Uhtred de Bebbanburg, interprété par Alexander Dreymon, qui a été élevé en tant que Danois (cette dernière saison suit le neuvième. et 10e livres de la série de 13 livres sur laquelle l’émission est basée).

L’émission a été reprise par Netflix en 2018, à la suite du lancement initial de The Last Kingdom sur BBC Two trois ans auparavant. Depuis lors, la série a développé le type de fans et une forte réception critique dont toute série serait envieuse. Prenez sa position actuelle sur les tomates pourries, par exemple. The Last Kingdom bénéficie actuellement d’un score d’audience presque parfait (96%), et d’une note de critique tout aussi forte de 91%.

Cela dit, voici un échantillon de certaines des réactions de Twitter à la suite de l’annonce de l’annulation de la série:

@netflix @NetflixUK je ne peux pas croire que vous avez annulé le dernier royaume pour une saison 6: (l’une des séries les meilleures et les plus populaires là-bas, arrêtez d’annuler des choses car cela me donne envie d’arrêter mon abonnement lorsque je suis dans une série & découvrez qu’il est annulé…. – soph (@ariwonderIand) 1 mai 2021

Je déteste le fait que le dernier royaume va se terminer avant qu’il ne soit réellement terminé, car ils ne couvrent pas les trois derniers livres 🙄 – em 🦋 (@peakyvikings) 2 mai 2021

Est en train de filmer la saison pic.twitter.com/5i7EgeEATS – margaux🦕 (@fraryswhre) 30 avril 2021

Ils terminent The Last Kingdom sur ce qui devrait être le livre 10 sur 13 de l’adaptation et je suis terrifié à l’idée qu’ils vont maintenant se précipiter et que cela se transforme en un spectacle de merde comme GoT. 😭😭😭 – ThePurestofSeaWarriors (@purestchristie) 30 avril 2021

