Les gens sont obsédés par ce compte TikTok montrant un panneau d’arrêt où les conducteurs ne s’arrêtent jamais – .

Dans un paysage de médias sociaux interconnectés où les mèmes Twitter deviennent viraux sur Facebook et les vidéos Instagram explosent régulièrement sur Reddit, il n’est pas du tout surprenant qu’une chaîne Twitch ait récemment explosé en popularité après sa publication sur TikTok la semaine dernière. La chaîne Twitch s’appelle Stopsigncam et englobe le type exact d’absurdités et de sottises qui peuvent rapidement attirer des millions de téléspectateurs.

Alors, qu’est-ce que Stopsigncam, exactement? Au niveau de la base, ce n’est rien de plus qu’une caméra vidéo focalisée sur un panneau d’arrêt à une intersection à Salem, Massachusetts. Mais ce qui rend le panneau d’arrêt si intéressant, c’est que la grande majorité des personnes qui traversent l’intersection ignorent complètement le panneau d’arrêt et continuent à traverser. Et donc, avec le flux vidéo intitulé «98,73% des véhicules ne s’arrêtent pas», il n’est pas surprenant que les gens se connectent en masse pour regarder les voitures rouler comme si le panneau d’arrêt n’était pas là.

Et comme ces choses ont tendance à se dérouler, l’intersection est maintenant devenue une destination populaire pour les habitants de la région pour mettre diverses œuvres d’art de la performance pour les nuées de personnes à l’écoute du flux en direct. De quelqu’un qui traverse le panneau d’arrêt à un gars qui sort de sa voiture pour faire un backflip à un groupe de personnes jouant un duel au sabre laser, l’intersection a pris sa propre vie.

La vidéo TikTok originale qui a rendu l’intersection quelque peu célèbre peut être vue ci-dessous:

@jhbteam J’ai trouvé l’un des streams les plus intéressants sur Twitch… 😎 🛑 #twitch #stream #youtube #fyp ♬ son original – JhbTeam

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le flux lui-même n’est pas devenu largement connu jusqu’à ce qu’il devienne viral sur TikTok après avoir été téléchargé par jhbTeam. Tout compte fait, cela montre à quel point TikTok est devenu un joueur important dans l’espace des médias sociaux en un laps de temps relativement court.

«Au début, je pensais que ce serait juste une petite blague amusante entre moi et mon public sur Twitter pour seulement [one] nuit, parce que j’ai supprimé mon tweet des heures plus tard », a déclaré JhbTeam dans une déclaration à Kotaku récemment.

«Lorsque les gens sont restés et l’ont regardé toute la nuit, cela m’a donné envie de créer le TikTok pour voir si je pouvais l’agrandir», a ajouté JhbTeam. «Je me suis couché ce soir-là alors qu’il comptait 400 téléspectateurs, et j’ai réveillé jusqu’à 4 000 téléspectateurs ainsi que mon TikTok ayant 800 000 vues en seulement quelques heures. Je suis très content du résultat du TikTok car c’était mon objectif ultime de le rendre populaire, et il est devenu plus populaire que je ne l’imaginais.

Plus généralement, et en parlant au mastodonte qu’est la plate-forme TikTok, on estime que l’application compte près de 690 millions d’utilisateurs actifs par mois. Tout aussi impressionnant, l’application elle-même a été téléchargée plus de 2 milliards de fois entre les plates-formes iOS et Google Play. Incidemment, toute la saga de l’ancien président Trump essayant d’interdire TikTok, même si c’était il y a à peine six mois, ressemble à une vie.

