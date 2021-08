Les gens sont obsédés par les nouvelles docuseries captivantes de Netflix « Untold » • .

Netflix a quelque chose pour tout le monde. Des longs métrages originaux pour les fans d’horreur. Drames de prestige en effervescence. Des plats familiaux animés qui rivalisent avec le contenu de Disney et Pixar. Et maintenant, pour ceux d’entre vous qui vivent dans le diagramme de Venn, entre le sport et les histoires inédites ou oubliées, le nouveau Untold: Malice at the Palace de Netflix. Un volet d’une série documentaire en cinq parties composée d’histoires épiques du monde du sport.

Dans celui-ci, nous nous concentrons sur un moment d’un match qui a été parmi les plus embarrassants de l’histoire de la NBA. C’est arrivé le 19 novembre 2004. Un match de début de saison entre les Indiana Pacers et les Detroit Pistons. “Alors que le jeu touchait à sa fin”, propose la description officielle de Netflix de Malice at the Palace, “Le feu de l’Indiana Ron Artest a poussé Ben Wallace de Détroit, déclenchant une bagarre entre les deux clubs.” Lorsqu’un fan a jeté une tasse de bière sur la poitrine d’Artest, cela a déclenché une vilaine mêlée. Une bagarre du genre qui n’avait jamais été vue auparavant dans un match NBA.

Untold: Malice at the Palace, maintenant en streaming sur Netflix

Les joueurs ont chargé dans les tribunes. Les fans se sont précipités sur le terrain. La police s’est précipitée dans le bâtiment, essayant désespérément de rétablir l’ordre. Quelques jours plus tard, le commissaire de la NBA, David Stern, a prononcé des sanctions. Il a suspendu Artest pour l’intégralité de la saison. Son coéquipier Stephen Jackson a écopé d’une suspension de 30 matchs, tandis que Jermaine O’Neal a écopé d’une suspension de 25 matchs.

“Les médias ont ensuite suivi”, poursuit Netflix, “étiquetant les joueurs impliqués dans un groupe indiscipliné de” voyous “.

“Maintenant, pour la première fois, nous montrons des images inédites de cette nuit et écoutons l’histoire de ceux qui l’ont vécue.” C’est une chance pour les joueurs de se défendre et de défendre leurs actions. Le temps d’une nuit, un match, qui a terni tant de réputations.

La série Untold vient des créateurs de Wild Wild Country, et les histoires que chacun des épisodes racontent s’aventurent dans tout, du tennis au basket-ball en passant par la boxe. Chaque épisode, y compris Malice au palais, se concentre sur un moment charnière, qu’il s’agisse des éliminatoires de basket-ball, des Jeux olympiques ou d’une grande soirée de combat. Et il passe ensuite derrière les gros titres. Raconter ce qui s’est réellement passé, tout droit sorti de la bouche de ceux qui l’ont vécu, de ceux qui étaient là.

Toujours dans la série Untold, nous rattrapons la boxeuse Christy Martin dans le combat de sa vie en dehors du ring. Et le joueur de tennis professionnel Mardy Fish, qui parle de ses problèmes de santé mentale. Un autre épisode se penche sur les joueurs de hockey connus sous le nom de « Trashers » qui prennent les ordres du fils d’un prétendu chef de la mafia.

Untold, “va au cœur de la passion et de la détermination qu’il faut pour être un champion et les façons dont les triomphes peuvent être annulés en dehors du terrain.”

