Les gens sont plus investis dans la santé préventive et le bien-être naturel qu’auparavant: Sanjaya Mariwala, OmniActive Health Technologies

La deuxième vague de Covid-19 a renforcé la nécessité de réorganiser notre infrastructure de soins de santé. L ‘«immunité» dont parle la ville est probablement le seul outil fiable disponible aujourd’hui pour faire face à de nombreuses inconnues, qu’il s’agisse des variantes inconnues du virus ou des incertitudes imminentes. Une fois de plus, les filières de médecine préventive traditionnelle et fondée sur la nature gagnent du terrain. Cela a conduit les gens à recourir à divers compléments alimentaires pour renforcer l’immunité. OmniActive Health Technologies a observé une augmentation significative de la demande globale de produits nutraceutiques, dans divers segments, y compris les boosters d’immunité.

En conversation avec Financial Express Online, Sanjaya Mariwala, président exécutif et directeur général, OmniActive Health Technologies et président fondateur de l’Association des fabricants de plantes médicinales et nutraceutiques de l’Inde (AHNMI), parle du rôle de l’industrie nutraceutique, des opportunités qui peuvent être exploitées pour lutter contre ce virus grâce à des médicaments de soins préventifs, de ses propres hacks d’immunité et de ce qui le pousse à continuer à innover dans ce secteur. Extraits:

Malgré la vaccination contre le Covid-19, la pandémie continue d’affecter une population énorme, affectant gravement le tissu économique et social du pays. Pensez-vous que le système de médecine alternative peut être exploité pour lutter contre la 2ème vague?

Vaccination ou pas de vaccination, il n’y a pas d’échappatoire pour construire notre santé et adopter des soins préventifs. Quand il y a un incendie, vous devez appeler les pompiers. Mais simplement parce qu’ils sont là, nous ne pouvons pas échapper aux protocoles de sécurité-incendie et permettre au feu de se produire. La pandémie a complètement transformé la perspective des soins de santé et est passée des soins de santé aux soins préventifs. L’inclusion de l’exercice, de l’alimentation et de l’utilisation de médicaments en vente libre et de compléments alimentaires devient un mode de vie. Chez OmniActive, nous avons observé une augmentation significative de la demande globale de produits nutraceutiques, en particulier dans les 4 principaux métros. Les villes de niveau II et III du Maharashtra, du Karnataka, de l’Haryana, du Rajasthan et du Gujarat ont également connu des tendances à la hausse après la pandémie. Les gens sont beaucoup plus investis dans la santé préventive, le bien-être naturel qu’auparavant. Selon une étude récente publiée par le Forum économique mondial, un simple exercice nous rend 50% plus susceptibles d’avoir des anticorps plus élevés après la vaccination et cela devrait durer au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. Cela signifie que l’efficacité d’un vaccin dépend également de la façon dont nous prenons la santé au sérieux dans notre routine quotidienne. Il est donc évident que les systèmes de médecine alternative peuvent et doivent être exploités. En fait, nous devons les amener au premier plan et en faire la première ligne de défense.

Tout le monde parle d’immunité et nous avons constaté une augmentation de la demande de produits renforçant l’immunité au cours de la première vague. Quels hacks d’immunité recommanderiez-vous et pourquoi? Quelconque Exemple pouvez-vous partager votre expérience personnelle?

L’immunité doit également être construite et renforcée. Pour construire l’immunité, nous devons nous exposer à diverses conditions, permettre au corps de s’y adapter et développer une résistance à certaines conditions. C’est ce qui arrive même avec la vaccination. Le tir active le système immunitaire pour qu’il réagisse et renforce l’immunité pour combattre ces virus spécifiques. Par contre, pour renforcer le système, il faut beaucoup de travail. Faire de l’exercice régulièrement, inclure au moins un sport actif dans notre routine, manger des aliments nutritifs, des herbes et des suppléments, et apporter certains changements nécessaires au mode de vie – tous contribuent à renforcer le système immunitaire. S’entraîner quotidiennement, contribue à une augmentation saine des endorphines dans votre corps et aide à la fois à construire et à renforcer l’immunité pour lutter contre la plupart des attaques. En plus des entraînements réguliers, je consomme une dose quotidienne de la formulation à base de curcumine (Active from Curcuma) appelée CurcuWIN, l’une de nos propres marques, et notre formulation de vitamine C. En fait, chez OmniActive, nous avons assisté à une croissance d’environ 20% de ces produits au cours de la dernière année.

Comment avez-vous identifié l’opportunité dans le domaine des nutraceutiques? Quelle était l’idée de lancer OmniActive Health Technologies bien avant que la médication préventive ne reçoive beaucoup d’importance en Inde?

Expérience de la gestion de Kancor Ingredients (anciennement Bombay Oil Industries créée par mon grand-père Kanji Morarji en 1911), un pionnier du Kerala dans l’extraction d’épices comme le poivre noir, le curcuma et le paprika, pendant 24 ans, m’avait suffisamment renseigné sur la abondantes ressources naturelles disponibles en Inde. Avec un approvisionnement solide en matières premières telles que des herbes, des épices, des fruits et des fleurs, ainsi que la riche histoire de l’Ayurveda et des sciences connexes, il était très clair pour moi que l’Inde dispose de suffisamment de ressources et d’un potentiel pour devenir un fournisseur clé d’ingrédients nutraceutiques pour entreprises mondiales de soins de santé et d’alimentation. Lorsque nous avons les capacités d’exporter plus de produits à valeur ajoutée et de gagner plus de devises pour le pays, pourquoi nous contenter des matières premières? C’est ainsi que nous avons commencé notre voyage et nous nous sommes engagés à fournir des ingrédients de santé innovants et avant-gardistes aux industries des compléments alimentaires et des aliments naturels. Lorsque nous sommes partis, nous avons commencé avec nous à rédiger 3 brevets avant même que la société ne soit constituée.

Ensuite, nous avons innové des façons de livrer des perles et nous sommes devenus la première entreprise de l’industrie à fabriquer des perles de légumes. Nous avons continué à nous concentrer sur des produits plus innovants pour conserver notre avantage concurrentiel dans l’industrie et avons lancé notre produit lutéine appelé Lutemax 2020. Il s’agit d’un produit mondialement reconnu et primé dans la catégorie de la santé oculaire; quelque chose de très pertinent à l’heure actuelle où le temps passé devant un écran est un défi majeur pour la santé oculaire Aujourd’hui, OmniActive détient 38 brevets, en a demandé 60 de plus, tire 99% de ses revenus des exportations et compte des clients lourds comme la santé et la nutrition en Pennsylvanie. fabricant de produits connexes GNC, vendeur direct de compléments alimentaires Amway, société spécialisée dans les soins oculaires Bausch and Lomb, et géants du marché de masse Costco et Sam’s club et de nombreuses autres entreprises innovantes qui ont lancé des produits et des plates-formes intéressants dans le domaine de la nutrition. OmniActive Health a donc été créé avec un objectif clair «d’améliorer la vie en améliorant la nutrition et le bien-être et en tirant parti des sciences et des technologies les plus innovantes pour répondre aux demandes des consommateurs tout en respectant les normes scientifiques les plus élevées de qualité», et s’est mis en route pour apporter L’Inde sur la carte mondiale de la nutraceutique.

Quelles sont les mesures les plus importantes que doivent prendre à la fois les acteurs de l’industrie et les régulateurs pour optimiser le potentiel de croissance dans ce domaine? Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en tant qu’acteur de l’industrie?

Pour que l’industrie prospère, nous devons nous développer, apporter de la taille et de l’échelle et créer de la valeur grâce à des innovations. Travailler tout au long de la chaîne d’approvisionnement – utiliser la technologie de manière intensive pour produire une production agricole de meilleure qualité, créer des modèles durables pour l’agriculture et la transformation, construire des systèmes de qualité et des normes de référence pour s’assurer que les produits sont acceptés dans le monde entier, installer des installations de fabrication à la pointe de la technologie , mettre en place plus de laboratoires de recherche et encourager les recherches cliniques, et finalement générer des données via des plates-formes technologiques et utiliser l’analyse de données pour la R&D et les innovations. Les acteurs de l’industrie doivent continuer à faire leur travail et ne pas attendre que les régulateurs fassent tout.

Cela dit, j’exhorte les autorités à accorder la reconnaissance voulue à l’industrie des nutraceutiques et des produits naturels. Cela comprend la fourniture des incitations nécessaires pour encourager la production (par exemple, l’extension du programme PLI spécifiquement à l’industrie nutraceutique), l’amélioration de la base agricole et l’encouragement de la recherche sur les semences médicinales pour stimuler l’innovation, définir les politiques autour de la normalisation des produits et minimiser l’adultération des produits, et impliquer activement le secteur privé. participation à travers le modèle PPP. L’industrie nutraceutique présente des opportunités de croissance exponentielle, il est important de les exploiter de manière proactive.

Avez-vous des opinions sur la récente poussée de liquidité vers le secteur de la santé par RBI? Comment devrait-il résoudre les problèmes liés aux infrastructures de soins de santé en Inde?

RBI a été très proactive et réactive tout au long de cette pandémie. Les annonces récentes sont à nouveau opportunes et encourageantes. Il aidera à mettre en place plus de cliniques, de centres d’oxygène et de petits hôpitaux spécialisés. J’espère également que cela encouragera les médecins des zones rurales à retourner dans leurs villes et à créer des centres d’excellence.

Le gouvernement a annoncé la mission Poshan 2.0 pour renforcer le contenu nutritionnel, la prestation et les résultats. Comment l’industrie nutraceutique peut-elle soutenir ce programme?

Mission Poshan 2.0 est un programme adapté. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est des dépenses et de l’exécution du programme. Le gouvernement doit améliorer considérablement sa portée; mieux utiliser la presse et la faire connaître avec suffisamment de clarté quant à ce qu’elle vise à faire. Nous souhaitons tous aider et contribuer à accélérer ces efforts. L’industrie nutraceutique peut énormément contribuer à cette mission car le produit de par sa conception répond aux besoins en vitamines et en nutriments du corps. Le gouvernement devrait définir l’ordre du jour et permettre aux acteurs de l’industrie de s’exécuter. Nous sommes impatients de nous associer et de livrer les résultats.

Des initiatives sociales ou des contributions que vous avez faites à titre personnel qui ont également favorisé la croissance de l’industrie dans son ensemble?

Notre lien étroit avec le secteur agricole et donc avec les agriculteurs nous a donné l’occasion de créer un impact social au niveau du sol. OmniActive travaille avec les petits agriculteurs marginaux, les aidant non seulement à améliorer leur rendement, mais aussi à améliorer leurs revenus grâce à un rachat garanti à un prix convenu à l’avance et à un approvisionnement en semences subventionné. Depuis 2016, les agriculteurs travaillant avec OmniActive ont vu leurs rendements et leurs revenus s’améliorer d’environ 25%. En outre, plus de 500 000 femmes sont employées dans les champs pour la récolte de fleurs, contribuant ainsi à améliorer les revenus des femmes des zones rurales où nous opérons. Alors que nous parlons d’utiliser une approche de soins préventifs, nous l’avons également mise en œuvre pour toutes les familles d’agriculteurs qui nous sont associées. Nous nous sommes concentrés sur la gestion de l’anémie grâce à des mesures préventives. 27% des femmes testées étaient anémiques lorsque nous avons commencé notre programme en 2018, après nos interventions ciblées, seulement 15% ont été enregistrées anémiques en 2019. Le nombre a encore diminué et nous visons à atteindre 0% dans les années à venir.