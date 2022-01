Les gens sont tellement obsédés par ce jouet pour enfants à 35 $ d’un TikTok méga-viral

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons rencontré tellement de trouvailles sympas qui sont devenues virales sur TikTok. Mais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir nous souvenir d’un produit qui est devenu aussi viral que le Projecteur WORUIJIA Galaxy Star avec télécommande. Des millions et des millions de personnes sont récemment devenues folles quand il a commencé à faire le tour de TikTok. Depuis lors, il est apparu dans d’innombrables autres TikToks, dont beaucoup sont eux-mêmes devenus méga-viraux. En conséquence, Amazon peut à peine le garder en stock. C’est l’un des meilleurs jouets pour enfants de 2022 – et ce n’est pas seulement pour les enfants !

J’étais certainement un peu sceptique lorsque je suis tombé sur ce petit gadget pour la première fois. Je veux dire, c’est juste une veilleuse glorifiée, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi toute cette agitation?! Mais plus je le voyais apparaître sur TikTok, plus je devenais intrigué. Puis, le moment est venu pour moi d’offrir un cadeau d’anniversaire à ma jeune nièce. Et il se trouve qu’elle s’intéressait de plus en plus au ciel nocturne et à l’espace extra-atmosphérique en général.

J’ai donc décidé d’essayer ce gadget méga-viral.

Ai-je raison d’être sceptique sur ce petit appareil ? Absolument pas. Devinez qui est devenu instantanément le héros de l’anniversaire de sa nièce !

Projecteur Galaxy Star Projector, Star Light Projector pour chambre à coucher avec haut-parleur de musique, puits de lumière… Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (22 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

L’un des meilleurs jouets pour enfants de 2022

le Projecteur WORUIJIA Galaxy Star avec télécommande peut sembler un peu meh au début. Mais ensuite, vous remarquez qu’il a des centaines de notes 4 étoiles et 5 étoiles sur Amazon, vous vous rendez donc compte qu’il pourrait y avoir quelque chose. Ce gadget génial contient 10 réglages de couleurs différents parmi lesquels choisir. Il peut également projeter un tas de scènes différentes, pas seulement une vue du ciel nocturne comme tant d’autres projecteurs d’étoiles. En plus des étoiles et des nébuleuses, ce modèle peut même projeter des vagues océaniques sur vos murs et votre plafond si vous avez envie de le changer. Où était ce petit gadget quand j’étais gamin ?!

Voici l’un des nombreux TikToks qui sont devenus viraux. Regardez la vidéo pour voir à quel point cette chose est cool :

@mahmarangoni aiiiin sou apaixonada✨💜 #fyp #fy #starry #projector #rotine vous obtenez – audios (parti)

le Projecteur WORUIJIA Galaxy Star est un incontournable pour tout petit enfant dans votre vie. À vrai dire, je pense même en acheter un pour moi-même, donc c’est probablement aussi bon pour les grands enfants ! De plus, il a un coupon qui réduit le prix de 45 $ à 34,99 $.

C’est une super affaire pour l’un des meilleurs jouets pour enfants de 2022 !

Faits rapides sur le projecteur Galaxy Star

Vous trouverez quelques détails sur le Projecteur IYUT Galaxy Star avec télécommande au dessous de. C’est l’un des meilleurs jouets pour enfants de 2022, haut la main.

Cette veilleuse et ce projecteur impressionnants projettent un éventail d’étoiles sur les murs et le plafond qui l’entourent, créant une scène magique qui donne l’impression de dormir sous le ciel nocturne Le projecteur tourne lentement pour simuler la rotation de la Terre – comme c’est cool ?! Tranquille et relaxant pour aider les jeunes enfants (et les adultes !) à s’endormir plus rapidement Ce modèle peut également projeter les vagues de l’océan, ce qui vous permet de varier les scènes L’éclairage est réglable et vous avez le choix entre 10 options de couleurs différentes, notamment rouge, bleu, vert, blanc , ou multicolore Le haut-parleur intégré lit de la musique via Bluetooth ou à partir du lecteur de carte mémoire intégré, ou vous pouvez jouer des sons de sommeil Le mode spécial activé par le son fait clignoter les lumières et change de motif en synchronisation avec le rythme de votre musique Télécommande incluse La minuterie d’arrêt automatique éteint le projecteur après un certain temps

