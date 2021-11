« Les gens sont un peu grincheux à l’idée de vérifier les paroles »

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Robe Iniesta, ex-chanteur d’Extremoduro, revient à Madrid ce samedi 20 novembre avec une performance au Wizink Center au sein de sa tournée ‘Maïeutiqueun ‘avec lequel il assure que il ne laissera aucun sujet hors de son répertoire « malgré les critiques politiquement correctes« .

« Parfois, il faut harceler les gens et dire des choses qui peuvent agacer, même si moi-même parfois je ne comprends même pas tout ce que je dis dans les paroles. Il y a des choses que je leur écris et avec le temps elles prennent un autre sens, mais je pense que les gens sont un peu grincheux de nos jours avec tout cette« , a souligné le musicien dans une interview à Europa Press.

Au « Maïeutique », Iniesta a combiné des chansons de ses albums solo avec des chansons mythiques comme « So clown » – et son répertoire comprend des chansons comme « Golfa » ou « Jesús García » -. En tout état de cause, vous avez confirmé que Il n’exclura pas de jouer l’une de ses compositions en direct car les paroles « n’ont pas besoin d’être correctes ou acceptées ».

« Les paroles sortent et vous ne pensez même pas à ce que vous composez, parfois vous jouez même l’avocat du diable. Je n’arrêterai jamais de faire des chansons pour le politiquement correct, parce qu’alors on ne pouvait rien chanter. Si j’arrête de parler de quelque chose dans mes chansons c’est parce qu’il m’est peut-être plus difficile de ressentir certaines choses, pas pour autre chose », a-t-il admis.

« Avec les chansons de toujours à moi il me vaut qu’elles t’excitent. S’ils vous font aussi réfléchir ou vous poser des questions, pourquoi en voulons-nous plus ? Pour ma part, Je ne pense pas qu’il faille faire cette revue de tout, pour voir si j’ai dit ‘cul’, même si j’imagine qu’il y aura des gens qui composeront comme ça. Mais parfois, il faut s’embêter et transgresser », a-t-il ajouté.

Dans ce concert à Madrid, il peut y avoir des gens debout sur le sol, ce pour quoi Iniesta est reconnaissant – « ça m’étonne toujours de voir autant de jeunes dans mes performances », reconnaît-il. Cependant, le musicien reconnaît qu’il n’est pas satisfait de la gestion politique qui a été faite de la pandémie, centrée sur le secteur de la musique.

« Nous choisissons les politiciens pour leur charisme, pour la publicité qu’ils font, pas pour être les plus intelligents. C’est pourquoi ils ne m’ont pas déçu, car je savais déjà qu’ils étaient tous à moitié stupides. Il y a quelques guildes dans lesquelles les grimpeurs se sont lancés depuis de nombreuses années, des gens qui voulaient s’épanouir sans avoir besoin de formation spécifique, et l’un d’eux est la politique », a-t-il critiqué.

« Nous avons déjà traversé plusieurs moments : il y a eu le temps des bâtisseurs et les politiques sont toujours là, qui est un métier auquel Les grimpeurs sont partis car ça ne sert qu’à avoir la lèvre et à convaincre les autres, en plus d’avoir une image« , a déploré l’ancien chanteur d’Extremoduro.

L’AVENIR DE L’EXTRÉMODURO

Interrogé sur l’avenir de son ancien groupe, il reconnaît qu' »il n’y a pas grand chose à gratter ». « La tournée que nous allions faire, ce n’est pas qu’elle soit à l’antenne, c’est que le promoteur l’a suspendue car ils ne voulaient pas attendre que la pandémie passe et ensuite fixer des dates : Tu ne pouvais pas continuer à mettre des dates et à changer indéfiniment, que quiconque a deux doigts dans le front sait que « , a indiqué.

C’est pourquoi Iniesta considère cette tournée comme « terminée », bien qu’il n’exclue pas qu’une autre puisse être réalisée à l’avenir. « Peut-être que ça n’aurait pas de nom d’adieu, ce serait comme une sorte de rencontre, mais je ne sais pas si ça arrivera« , a-t-il expliqué, pour souligner par la suite que ce qui l’excite le plus, c’est un nouvel album solo pour lequel il a déjà du matériel.

« Je repense toujours à tout, j’ai beaucoup de doutes et je pense à tout plusieurs fois. Je comprends pas les gens qui sont très sûrs des choses, ça n’évolue pas. J’essaie de ne pas avoir de grandes certitudes au point d’être immobile : c’est la seule façon de bien faire les choses », a-t-il conclu.