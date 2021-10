Les gens veulent un biopic de Robin Williams à cause de l’usurpation d’identité de ce type

C’est vraiment humiliant, d’une certaine manière, d’appeler le travail de l’acteur Jamie Costa dans sa vidéo de Robin Williams qui a pris d’assaut Internet cette semaine une « usurpation d’identité » du défunt comique et acteur.

Dans le clip de cinq minutes ci-dessous que Costa a publié sur sa chaîne YouTube, il habite le personnage de Williams à un point tel que les gens exigent que cela soit en quelque sorte étendu à un biopic complet de Robin Williams. Avec Costa, bien sûr, dans le rôle principal. En effet, au moment où j’écris ces mots, la vidéo a accumulé plus de 2,7 millions de vues – et à juste titre. Costa a laissé tomber ce trésor sur tout le monde par surprise, et il est immédiatement devenu viral. Les manières de Williams, son apparence, la façon dont sa voix sonne, son apparence – Costa en a tout compris.

Usurpation d’identité virale de Robin Williams

Ce qu’il a mis en place est essentiellement une dramatisation d’un moment en coulisses sur le tournage de Mork & Mindy. Costa, en tant que Williams, est assis devant un miroir qui traverse les lignes. Avec lui dans la scène se trouve Sarah Murphree dans le rôle de Pam Dawber, l’actrice réelle qui a joué « Mindy » dans la sitcom.

Murphree, dans le rôle de Dawber, annonce à Williams que le comédien John Belushi est décédé. L’angoisse dans la performance de Costa en tant que Williams est palpable. Sa voix se réduit à un murmure. Il n’arrive pas à y croire : « John n’est pas mort, j’étais avec lui la nuit dernière. » Je veux dire, Costa y va vraiment, vraiment.

À ce jour, en passant, Belushi est décédé d’une overdose d’héroïne en 1982 au Château Marmont de Los Angeles. En annonçant sa mort, Murphree, dans le rôle de Dawber, donne une performance passionnée. À quel point elle se soucie de Williams et elle ne peut pas laisser la même chose lui arriver. C’est une scène incroyable et émouvante.

Nous voyons Williams digérer la nouvelle. Il est alors laissé à lui-même. Nous le voyons se redresser, à la manière de Robin Williams, et retrouver ce centre loufoque, puis se préparer à repartir et à divertir le monde.

Faites-vous plaisir et regardez cette vidéo maintenant si vous ne l’avez pas encore fait. Et vous verrez pourquoi les fans demandent à Costa de jouer dans un biopic sur Williams. En attendant, voici également un aperçu de certaines des réactions des médias sociaux à cette incroyable performance :

