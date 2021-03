12/03/2021 à 21:01 CET

Daniel Guillen

Pep Guardiola et Marcelo Bielsa sont deux des entraîneurs les plus influents de la Premier League. Ses équipes, respectivement Manchester City et Leeds United, ont une personnalité et un style de jeu parfaitement définis et reconnaissables.

Les deux techniciens ils se sont félicités lors d’une conférence de presse, montrant que la relation entre les deux est bonne. Ils s’admirent, se respectent et apprennent les uns des autres et vice versa. Les deux coachs ont une philosophie et répondent à une doctrine spécifique.

L’Argentin a souligné que Pep Guardiola a tracé une voie dans le football moderne: « Guardiola a créé un style et c’est un très beau compliment pour un entraîneur. Le style pour empêcher le modèle de Guardiola de prospérer n’a qu’un seul objectif: perdre par peu de buts. Les rivaux comprennent que la meilleure façon d’éviter d’être vaincu ou de perdre avec peu de buts est de commencer la récupération du ballon à dix mètres devant sa propre surface« .

Pour sa part, ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich Il a assuré que Leeds est une équipe bien construite qui ne manquera pas de se consolider en Premier League après sa promotion: « Leeds sait qu’ils vont perdre de nombreux matchs. Ils vont en tirer peu. Et, surtout, il gagnera assez pour rester dans le Premier ministre. Et les gens vont apprécier. »

Rivalité tactique sur les bancs

La Premier League est l’une des compétitions les plus importantes du football européen. Les bancs ont de plus en plus de techniciens plus importants dans le monde du football et la croissance de la concurrence au cours des cinq dernières années a été exponentielle. Quant à Marcelo Bielsa et Pep Guardiola, les deux se rencontreront pour la deuxième fois cette saison le 10 avril prochain à l’Etihad lors de la 31e journée.

Dans le match du premier tour, Leeds et Manchester City ont signé les tableaux (1-1). Un but précoce de Sterling a été neutralisé par Rodrigo au moment du match. La curiosité du duel est que Marcelo Bielsa a battu Pep Guardiola en possession du ballon (52% vs 48%), même s’il est vrai que l’équipe de skyblue a généré un danger beaucoup plus réel sur l’objectif de Meslier.