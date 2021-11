Lewis Hamilton s’est de nouveau rendu sur Instagram, cette fois pour répondre aux commentaires qu’il a faits à propos de Valtteri Bottas après le Grand Prix du Mexique.

Après que Mercedes a décroché un blocage de choc au premier rang à Mexico, Mercedes a redonné espoir que Hamilton puisse ronger l’avance de Max Verstappen au championnat du monde – mais cet espoir a rapidement disparu une fois que Verstappen a pris la tête de P3 au virage 1.

La décision de Verstappen de remporter la course a incité Hamilton à dire lors de la conférence de presse d’après-course que Bottas « avait manifestement laissé la porte ouverte » à son rival pour le titre de champion du monde, s’attendant clairement à ce que son coéquipier soit au moins un peu plus agressif dans sa défense.

Mais alors que beaucoup ont vu ces commentaires comme Hamilton pointant du doigt Bottas, il a clairement indiqué sur Instagram qu’il ne le blâmait pas uniquement pour la raison pour laquelle il a maintenant un écart de 19 points à combler dans la bataille pour le championnat du monde.

« Nous avons tous de mauvais jours », a écrit Hamilton.

« Nous vivons et nous apprenons. Hier, j’ai dit que Valtteri a laissé la porte ouverte et que naturellement les gens vont sauter pour critiquer.

«Nous sommes une équipe, et nous gagnons et perdons en équipe. Il n’y a pas une seule personne responsable de gagner ou de perdre, nous le faisons ensemble en bien ou en mal.

« Vous pouvez peut-être nous battre, mais vous ne pouvez pas nous briser !

« Au prochain, Valtteri, continuons à pousser, mon frère. »

J’ai tout laissé de côté et parfois ce n’est tout simplement pas suffisant. Nous nous relevons, creusons plus profondément que jamais auparavant et continuons à nous battre. Je dois féliciter Checo, le premier pilote mexicain à monter sur le podium au GP du Mexique. Poussez, nous nous levons encore. pic.twitter.com/SpFlDZCivF – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 novembre 2021

Le message est arrivé peu de temps après que Hamilton a également clarifié ses commentaires à propos de Sergio Perez dans le paddock après le Grand Prix du Mexique.

« J’ai commencé deuxième et terminé deuxième, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Hamilton à Sky F1 après la course.

« Bon sang, leur rythme, c’était tout simplement incroyable aujourd’hui, et je ne pouvais rien faire pour lutter contre cela – et quand vous avez Checo à vos trousses, alors vous savez que la voiture est rapide.

Encore une fois, beaucoup ont vu cela comme une fouille irrespectueuse envers Perez, mais Hamilton a déclaré que ce n’était pas son intention en faisant cette remarque.

« Je veux juste m’assurer que les gens ne lisent pas ce que je disais mal hier », a-t-il écrit dans son histoire.

« J’ai beaucoup de respect pour Perez et je pense qu’il fait un excellent travail dans sa nouvelle équipe.

« Il s’est tellement amélioré cette saison et je sais à quel point il est difficile de progresser avec une nouvelle équipe, cela prend du temps.

« Mon commentaire était que simplement suivre une autre voiture au Mexique est la chose la plus difficile en raison de la faible traînée que nous avons tous.

« C’est pourquoi il y a très peu de dépassements. Cependant, il a pu suivre de si près, ce qui met en évidence à quel point ils étaient capables de supporter beaucoup plus d’appuis.

« Big up Checo pour le garder propre. »

Verdict PlanetF1