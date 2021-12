Les GEO démantèlent un laboratoire de cocaïne à Tolède et arrêtent quatre « cuisiniers » colombiens

12/12/2021 à 12:57 CET

.

La police nationale a démantelé un laboratoire clandestin de transformation de cocaïne dans une ferme de Recas, à Tolède, au cours d’une opération au cours de laquelle le Groupe d’opérations spéciales (GEO) agressé le bâtiment et détenu quatre hommes de nationalité colombienne alors qu’ils « cuisaient » de grandes quantités de drogue.

Selon la Direction générale de la police, outre ces quatre détenus, les agents ont arrêté une autre personne de nationalité espagnole chargée de la surveillance et sont intervenus 50 kilogrammes de chlorhydrate de cocaïne et 3 000 litres de précurseurs chimiques.

Deux des quatre « cuisiniers » s’étaient expressément rendus de Colombie à Recas pour effectuer le processus de manipulation de la cocaïne, car ils étaient les seules personnes possédant les connaissances techniques du groupe. L’organisation avait l’infrastructure pour produire 150 kilogrammes de cocaïne par mois.

L’enquête sur cette organisation a commencé au début de l’année, lorsque la police a été informée qu’une prétendue organisation de trafic de drogue avait installé un laboratoire clandestin dans la ville. au sud de Madrid dédié à l’extraction, la production et la falsification du chlorhydrate de cocaïne.

Parallèlement et par le biais de la coopération internationale, la police a supposé qu’un groupe de trafiquants de drogue installés en Espagne attendait un expédition importante de substance narcotique caché dans un conteneur d’expédition à destination de Valence.

Ils ont également signalé que le réseau criminel en Espagne avait créé un centre pour extraction, transformation et adultération de la substance narcotique dans la province de Tolède.

Avec toutes les enquêtes, les chercheurs ont localisé une ferme située à Recas (Tolède) composée de quatre bâtiments où se trouvait le laboratoire. Dans celui-ci, plusieurs personnes ont effectué des tâches de surveillance constante autour du périmètre afin d’essayer de détecter une éventuelle présence policière.

Le laboratoire était installé dans un bâtiment construit pour l’habitation, de sorte qu’il disposait d’une pièce où environ 50 kilogrammes de chlorhydrate de cocaïne ont été trouvés au dernier étage. avant de cristalliser et où se trouvait également la zone de filtrage, de pressage et de conditionnement de la substance narcotique.

La cuisine de cette maison était la zone de séchage et d’emballage finale. En raison de la complexité technique des installations démantelées et de la quantité de produits chimiques trouvésOn pouvait estimer que l’organisation avait une capacité de production d’environ 150 kilogrammes de cocaïne par mois.