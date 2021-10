Les gestes du gang de Russell Westbrook suscitent la controverse (Photos)

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Cleveland Cavaliers 113-101 vendredi soir. Avec la victoire, LA est passé à 3-3 cette année-là et a finalement commencé à ressembler à l’équipe que tout le monde pensait être en pré-saison.

Chose intéressante, cependant, le produit sur le terrain n’était pas le principal élément à retenir de ce match.

Au contraire, la grande histoire virale après coup était ce que Russell Westbrook a fait.

Cette séquence du 4e trimestre a immédiatement attiré l’attention des réseaux sociaux :

Russell Westbrook a-t-il simplement traversé le terrain pendant que G’d up by the Eastsidaz jouait en arrière-plan? @SnoopDogg pic.twitter.com/hSgShbybaa

– Marc J. Spears (@MarcJSpears) 30 octobre 2021