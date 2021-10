Les gestes symboliques ne sont pas des solutions

Il existe deux types de dirigeants. On voit de vrais problèmes, hiérarchise leur impact, rassemble des experts pour évaluer, puis repousse le calendrier pour résoudre le problème et passer à autre chose. L’autre type de leader regarde autour de lui le monde qui s’effondre, identifie un symbole du passé comme une statue de marbre, convoque une conférence de presse pour annoncer sa suppression, et leurs partisans applaudissent cet acte courageux comme un véritable progrès.

À un moment donné, un historien honnête fera la chronique des réalisations du président Donald Trump. L’homme était un homme d’affaires qui a appuyé sur le bouton pause de sa vie personnelle pour appliquer son expertise à la résolution des problèmes de notre pays. Il a un ego énorme et une personnalité impétueuse qui a offensé et enragé la moitié du pays, mais il a résolu plus de problèmes réels en un mandat que la plupart des présidents ne pouvaient espérer en accomplir en deux. Il a été détesté et vilipendé à Washington et a quand même réussi à mettre le pays dans un meilleur endroit à la maison et à l’étranger.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Bill DeBlasio. Il a veillé sur le déclin vertigineux de New York. New York était autrefois considérée comme la plaque tournante de l’univers, la ville la plus fantastique sur Terre. C’est devenu un cloaque sous la mauvaise gestion du maire DeBlasio. Il a été à la traîne pendant la pandémie. Sa femme n’a pas été en mesure de rendre compte des millions que son organisation avait reçus et gaspillés. C’est un canard boiteux, et après avoir été le pire maire de l’histoire de la ville de New York, il fait du bruit à propos de sa candidature au poste de gouverneur. Il a apaisé le réveil en finançant la police uniquement pour voir la criminalité devenir incontrôlable. Alors que doit-il faire pour arranger les choses? Il fait retirer la statue de Thomas Jefferson de l’hôtel de ville. Cela satisfera les masses. C’est Thomas Jefferson, l’auteur de la Déclaration d’indépendance, le troisième président des États-Unis, un visionnaire et un propriétaire d’esclaves qui est à blâmer. Il est la cause de tous les maux de ce pays, et nous devons l’effacer de notre histoire. Ce geste insensé est l’action qui ne résout rien mais fait les gros titres.

Détourner, blâmer et proposer un geste symbolique pour donner l’impression d’avoir le contrôle. Cet acte inutile est ce que le leadership est pour les démocrates. Bill DeBlasio est un géant d’un homme physiquement, mais il est de petite taille. C’est un réactionnaire, pas un visionnaire, et ses réactions ne sont pas les bonnes solutions pour les New Yorkais. Son court terme raté pour le président et maintenant son discours de gouverneur est la preuve qu’il est plus à nourrir son ego qu’à servir le peuple.

Des démocrates comme DeBlasio, Andrew Cuomo, Gavin Newsom et Gretchen Whitmer ont montré qu’ils étaient plus axés sur la fanfaronnade et le contrôle que sur la résolution de problèmes pour un avenir meilleur. Nous voyons exactement le contraire de Ron DeSantis et Greg Abbott. Ils travaillent sans relâche pour le peuple de leurs États. Ce sont les gens vers qui nous devons nous tourner pour remettre ce pays sur la bonne voie. Espérons que les trois prochaines années de Biden, Harris et leur équipe d’incompétents ne nous entraîneront pas trop loin mais ouvriront les yeux des médias et de certains démocrates sur lesquels nous devons changer de cap. Les numéros d’approbation indiquent que cela peut se produire.