Les gestionnaires de fonds accumulent les cos nouvellement cotés ; Sona Comstar, KIMS et Dodla Dairy ont le plus acheté les actions en juin

Les gestionnaires de fonds communs de placement ont acheté des actions à petite et moyenne capitalisation nouvellement cotées en juin. (Photo : REUTERS)

Les actions nouvellement cotées, dont Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar), Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) et Dodla Dairy, figuraient parmi les actions les plus achetées par les sociétés de fonds communs de placement en juin. Alors que Sona Comstar était le premier achat parmi les actions à moyenne capitalisation, Dodla Dairy et KIMS étaient les actions à petite capitalisation les plus achetées, selon les données fournies par ICICI Direct. Un autre débutant Shyam Metalics and Energy figurait également parmi les actions achetées par les gestionnaires de fonds. 5 nouvelles actions ont été cotées en bourse le mois dernier, toutes ont dépassé leur prix d’introduction en bourse depuis leur cotation.

Pièces forgées de précision Sona BLW

Total des achats de fonds: 728 actions de lakh d’une valeur de Rs 2500 crore

-SBI Mutual Fund – 201 actions lakh d’une valeur de Rs 689 crore

-HDFC AMC – 19 actions lakh d’une valeur de Rs 65 crore

-Aditya Birla Sunlife AMC – 85 actions lakh d’une valeur de Rs 291 crore

-Axis Mutual Fund – 167 actions lakh d’une valeur de Rs 571 crore

-Mirae AMC – 103 actions lakh d’une valeur de Rs 352 crore

-HDFC AMC – 12 actions lakh d’une valeur de Rs 117 crore

-ICICI Prudential AMC – 9 actions lakh d’une valeur de Rs 83 crore

-Nippon AMC – 9 actions lakh d’une valeur de Rs 83 crore

-Axis Mutual Fund – 15 actions lakh d’une valeur de Rs 138 crore

-Mirae AMC- 24 actions lakh d’une valeur de Rs 224 crore

Laiterie Dodla

Total des achats: 57 actions lakh d’une valeur de Rs 328 crore



-SBI Mutual Fund – 43 actions lakh d’une valeur de Rs 246 crore

-Kotak Mahindra AMC – 17 actions lakh d’une valeur de Rs 64 crore

-SBI AMC – 22 actions lakh d’une valeur de Rs 65 crore

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.