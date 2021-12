Les gestionnaires de fonds communs de placement ont versé plus de 4 000 crore de roupies lors d’introductions en bourse en novembre, PolicyBazaar et Paytm les meilleurs paris

Les gestionnaires de fonds communs de placement ont continué à investir massivement dans les IPO (Initial Public Offering) au cours du mois de novembre.

Les gestionnaires de fonds communs de placement ont continué à investir massivement dans les IPO (Initial Public Offering) au cours du mois de novembre. Les maisons de fonds ont versé un total de Rs 4 050 crore dans des offres majeures telles que PB Fintech, Paytm et Go Fashion, entre autres, selon les données fournies par Edelweiss Alternative Research. Au mois de novembre, neuf sociétés sont entrées sur le marché primaire avec leur introduction en bourse. Ceux-ci comprenaient l’émission de 18 300 crores de Rs de Paytm – la plus importante jamais enregistrée sur les marchés nationaux – ainsi que Star Health Insurance, PB Fintech, Sapphire Foods et plus encore.

IPO en demande

Parmi les introductions en bourse, PB Fintech, la société mère de PolicyBazaar, était le premier pari pour l’industrie des fonds communs de placement. Selon Edelweiss, les fonds communs de placement ont déployé un énorme crore de Rs 1 350 dans l’introduction en bourse de PolicyBazaar, suivi de 980 crore de Rs dans Paytm et de 660 milliards de Rs dans Go Fashion. Les autres introductions en bourse dans lesquelles les sociétés de fonds investissent incluent Latent View Analytics, SJS Enterprises et Tarsons Products.

Depuis les introductions en bourse où les sociétés de fonds ont investi, Paytm n’a pas encore touché le prix d’émission après une performance abyssale depuis sa cotation. L’action est détenue par des sociétés de fonds telles que Aditya Birla SL, BNP Paribas, Mirae et HDFC Mutual Fund possèdent des actions de Paytm, selon Edelweiss Research. Les actions de PB Fintech appartiennent entre autres à Axis, Kotak, DSP, SBI, ICICI Prudential, UTI, Invesco, HDFC, Franklin Templeton et Motilal Oswal.

Quelles maisons de fonds achetées et vendues

Parmi les actions les plus achetées par les gestionnaires de fonds en novembre figurait Axis Bank. Les données ont montré que jusqu’à 63,5 crores d’actions du prêteur appartenaient à des sociétés de fonds à la fin novembre, soit une augmentation de 5,53 crores par rapport au mois précédent. ICICI Bank et HDFC Bank étaient les deuxième et troisième actions les plus achetées, les investisseurs ayant accumulé respectivement 4,37 crore et 94 lakh d’actions des banques. En novembre, le cours de l’action Axis Bank a baissé de 11,64 % tandis que HDFC Bank a chuté de 5,64 %.

D’un autre côté, les actions de Vedanta figuraient sur le radar de vente des gestionnaires de fonds, déchargeant 8,03 lakh d’actions de la société d’Anil Agarwal. Cela a été suivi par le nouveau Zomato. Les données ont montré que les gestionnaires de fonds ont vendu 4,13 crores d’actions du géant de la technologie alimentaire en novembre. Alors que la part de Zomato a gagné 16% en novembre, celle de Vedanta a augmenté de 11,4%.

