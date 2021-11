Les gestionnaires de fonds d’exposition à la crypto à risque zéro laissés pour compte : stratège de Bloomberg

Le risque de carrière entourant la crypto-monnaie se déplace vers les gestionnaires de fonds qui n’ont aucune exposition aux actifs numériques plutôt que ceux déjà investis, mettant en évidence un changement radical dans l’acceptation institutionnelle du Bitcoin (BTC) et de la finance décentralisée, sur la base du produit senior de Bloomberg. stratège Mike McGlone.

Le numéro de novembre de Bloomberg’s Crypto Outlook a décrit 2021 comme une autre année charnière pour le marché des crypto-monnaies, soulignant davantage la proposition de valeur à long terme des actifs numériques. Dans cet environnement, les gestionnaires de fonds « courent le risque d’être laissés pour compte et de sous-performer leurs pairs qui possèdent des actifs cryptographiques », a écrit McGlone, ajoutant :

« Notre graphique montre la surperformance de 200 % en plus des indices Bloomberg Galaxy Crypto et DeFi en 2021 par rapport au S&P 500. »

Bien que les crypto-monnaies présentent une volatilité beaucoup plus importante que les investissements traditionnels, les liquidations d’actifs tels que Bitcoin et Ether (ETH) « semblent attirer des acheteurs réceptifs, dont la plupart risquent de prendre du retard en évitant les allocations crypto ».

Les marchés haussiers sont tous des carottes suspendues positives et nous voyons beaucoup d’avenir pour #Bitcoin et #Ethereum. Le lancement des ETF Bitcoin aux États-Unis semble être une itération pour arriver à ce qui peut le mieux faciliter la plupart des investisseurs : les ETF qui suivent le marché des crypto-monnaies, comme le S&P 500. pic.twitter.com/xMQtBdQ5nA – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 25 octobre 2021

McGlone a en outre expliqué que « les gestionnaires sont censés saisir les grandes tendances avant les masses », un exploit qui devient beaucoup plus difficile s’ils s’appuient sur des stratégies de portefeuille traditionnelles, telles que l’allocation de 60% aux actions et 40% aux obligations. . De nombreux gestionnaires de fortune ont averti que le portefeuille traditionnel 60-40 n’est plus suffisant sur le marché actuel.

En rapport: JPMorgan dit que le « juste prix » de BTC est de 35 000 $ … mais s’attend toujours à ce que les crypto-monnaies « surperforment »

Comme Cointelegraph l’a rapporté début octobre, McGlone a correctement prédit les premiers stades de la cassure de Bitcoin au quatrième trimestre, arguant que la résistance de 50 000 $ s’était probablement transformée en support. L’analyste a déclaré que 100 000 $ BTC étaient en jeu pour 2021, une opinion qui a été réitérée dans le dernier rapport.

Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie phare valait 62 080 $, selon Cointelegraph Markets Pro. Bitcoin a culminé au-dessus de 67 000 $ en octobre avant de corriger à la baisse.

Le prix du Bitcoin reste fermement au-dessus de 60 000 $. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les gestionnaires d’investissement et les conseillers financiers devraient jouer un rôle plus important sur le marché des crypto-monnaies, selon Michael Sonnenshein de Grayscale, Jeffrey Wang d’Amber Group et Edouard Hindi de Tyr Capital. Au premier trimestre, Cointelegraph a interrogé les trois dirigeants pour évaluer l’intérêt institutionnel pour les investissements cryptographiques. Selon lui, le « risque professionnel » d’investir dans la crypto avait considérablement diminué. Les dominos finaux, selon Edouard Hindi, pourraient être des normes fiduciaires :

« Maintenant que les barrières de garde et de réglementation tombent lentement, ce qui pourrait encore entraver l’adoption plus large des crypto-monnaies par les conseillers financiers, c’est la perception que les « normes fiduciaires » restent un défi pour plaider ouvertement pour que la classe d’actifs soit incluse dans les portefeuilles des clients. «