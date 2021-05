Les gestionnaires de fonds mondiaux craignent davantage l’inflation que le covid-19; restent optimistes sur les attentes de croissance

Les actions américaines atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets, les gestionnaires de fonds continuent de soutenir le S&P 500. (Image: REUTERS)

Les gestionnaires de fonds du monde entier sont au-dessus de la peur de la pandémie de covid-19, selon le récent sondage des gestionnaires de fonds de Bank of America (BofA). Parmi les 194 gestionnaires de fonds interrogés par la banque d’investissement mondiale, pas moins de 35% des personnes interrogées pensent que l’inflation est à nouveau le plus grand risque pour les marchés. Pendant ce temps, seulement 9% pensent que le covid-19 est le plus grand risque de queue pour les investisseurs. Bien que l’inflation soit considérée comme un risque, 69% des répondants restent optimistes et s’attendent à une croissance supérieure à la tendance accompagnant leur anticipation d’une inflation supérieure à la tendance.

Le biais haussier des gestionnaires de fonds se reflète bien dans les faibles niveaux de liquidités sur lesquels ils se sont assis. BofA a montré que les niveaux de liquidités sont aussi bas que 4,1%, ce qui implique que la majeure partie de l’argent investissable disponible a été investie. Sur une base mensuelle, les investisseurs sont passés à des cycles cycliques tardifs tels que l’énergie. Selon l’enquête, les entreprises, les REIT, les banques, les services publics et les matériaux ont également connu un changement positif en termes de positionnement des investisseurs. En revanche, les marchés émergents, la technologie et les matières premières ont connu une tendance négative. L’allocation au secteur de la technologie est la troisième plus faible depuis 2006.

Les actions américaines atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets, les gestionnaires de fonds continuent de soutenir le S&P 500. 29% des répondants pensent que le S & P500 surperformera en 2021, en légère baisse par rapport au mois précédent. Pendant ce temps, pour les rendements obligataires, les gestionnaires de fonds estiment que lorsque les rendements approchent de 2%, les marchés boursiers pourraient assister à une correction.

En outre, l’enquête a montré que les gérants de fonds ont aligné leurs portefeuilles sur les actions à revenus de haute qualité et celles avec des dividendes de haute qualité. Les petites capitalisations semblent perdre de leur éclat, avec seulement 14% les favorisant en mai, contre 35% en mars de cette année. Pendant ce temps, la valeur est restée le commerce le plus favorisé. «48% des investisseurs FMS pensent que la valeur surpassera la croissance au cours des 12 prochains mois. Il continue d’être le facteur le plus favorisé au cours des 6 derniers mois, à l’exception des petites capitalisations en février 2021 », a déclaré BofA.

Pour rattraper l’euphorie récente autour des crypto-monnaies, pas moins de 43% des gestionnaires de fonds ont déclaré que “ Long Bitcoin ” avait dépassé “ Long Tech ” en tant que commerce le plus encombré. Cependant, depuis l’enquête, Bitcoin a chuté d’au moins 18%. La technologie est passée à la deuxième place, suivie par Long ESG, puis short US bons du Trésor.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.