Les gestionnaires de fonds mondiaux disent que les matières premières sont plus encombrées que Bitcoin ; augmenter l’allocation aux valeurs technologiques

Bitcoin a été dépassé par les matières premières en tant que commerce le plus encombré en juin, selon le Global Fund Manager Survey de Bank of America. Les dernières données d’enquête montrent que 26% des personnes interrogées pensent que les « produits longs » sont désormais le commerce le plus encombré. Le passage brutal du Bitcoin aux matières premières intervient après que la crypto-monnaie ait atteint plus de 30% entre la mi-mai et la fin du mois. Auparavant, 27% des gestionnaires de fonds s’étaient rangés du côté du ‘Long bitcoin’ comme le commerce le plus encombré, maintenant seulement 21% pensent que c’est le cas.

Le cycle des matières premières en plein essor

Les prix des matières premières ont grimpé en flèche au cours des derniers mois alors que l’économie mondiale se rapprochait de la réouverture. La demande de matériaux a augmenté, poussant les prix de l’acier, du cuivre et du pétrole brut à la hausse. Les stocks d’acier ont connu un rallye important alors que les prix montaient en flèche. Les taux devraient rester élevés, la Chine réduisant sa production pour des raisons environnementales. Le pétrole brut a également franchi la barre des 70 $ le baril, atteignant des sommets de plusieurs mois. « L’allocation aux matières premières est restée stable avec une surpondération nette de 27 %. L’allocation actuelle est de 1,9 écart-type au-dessus de sa moyenne à long terme », a révélé l’enquête de BofA auprès des gestionnaires de fonds.

L’allocation aux valeurs technologiques augmente

De plus, les 224 gestionnaires de fonds avec 667 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ont déclaré que les valeurs technologiques étaient de retour en faveur. En mai, les investisseurs avaient réduit la pondération des actions technologiques de plus de 8 points de base, en juin, les pondérations ont été augmentées de 11% à 22%. Le pari sur les valeurs technologiques n’est pas temporaire. Les gestionnaires de fonds, lorsqu’on leur a demandé quels actifs seraient les plus performants au cours des 4 prochaines années, ont privilégié une approche barbell des actions de valeur avec une pondération de 24 % et des actions technologiques avec une pondération de 23 %.

Outre les actions technologiques, les valeurs cycliques sont un autre thème qui se joue parmi les gestionnaires de fonds mondiaux. “Les FMS sont désormais nettement surpondérés sur les valeurs cycliques… avec une surpondération nette de 30 % des banques, une surpondération nette de 11 % de l’énergie et une surpondération nette de 23 % des matériaux”, indique le rapport. Pendant ce temps, les défensives ont été laissées de côté avec une sous-pondération de 39 % des services publics et une sous-pondération nette de 4 % des produits de base.

Inflation seulement transitoire

En parlant d’inflation, jusqu’à 72% des participants à l’enquête disent que l’inflation est transitoire alors que seulement 23% disent que l’inflation est permanente. Sur le plan économique, 48 % des investisseurs pensent que l’économie est en milieu de cycle et dépasse désormais le début du cycle. “En supposant que le consensus sur “l’inflation transitoire” soit correct, le “pic” des attentes de croissance et de bénéfices signifie que le cycle d’investissement passe simplement du début du cycle au milieu du cycle”, a déclaré BofA.

