Les gestionnaires de fonds mondiaux estiment que le S&P 500 surperformera en 2021; les actions technologiques qui suscitent l’intérêt des investisseurs

Un nombre croissant de gestionnaires de fonds mondiaux estiment que le S&P 500 surperformera en 2021, selon le Global Fund Manager Survey (FMS) de Bank of America. Aujourd’hui, 34% des participants à l’enquête estiment que le S&P 500 pourrait être le meilleur investissement pour 2021, détrônant les marchés émergents qui étaient le commerce le plus favorisé jusqu’au mois dernier. Jusqu’à présent cette année, le S&P 500 a bondi de 12,5% tandis que les marchés émergents tels que l’Inde et le Brésil sont largement stables depuis le début de l’année.

Dans le dernier BofA FMS, mis à part le S&P 500 et les marchés émergents, les investisseurs estiment que le pétrole est le troisième actif le mieux placé pour surperformer en 2021. Cependant, l’optimisme sur le pétrole semble s’évanouir car seuls 14% des investisseurs pensent que la matière première être le meilleur atout de l’année, en baisse de 11% depuis le dernier sondage. Viennent ensuite les Bitcoin, l’or et les bons du Trésor à 3 mois. La conviction pour les actions américaines est globalement en hausse, selon le FMS. Pendant ce temps, l’optimisme pour les marchés émergents a connu un recul.

Parmi les actions américaines, les valeurs technologiques semblent se remettre en marche. La «rotation cyclique» du FMS s’est poursuivie en avril, mais les investisseurs sont également revenus au commerce de technologie préféré. Les banques sont maintenant passées dans le quadrant de «l’optimisme croissant» tandis que la technologie est devenue moins pessimiste », selon l’enquête BofA. Les gérants de fonds disent encore que la technologie longue est à nouveau le commerce le plus encombré.

Cependant, dans le débat sur les grandes capitalisations et les petites capitalisations, 24% des participants au FMS continuent de penser que les actions à petite capitalisation pourraient avoir un avantage sur les grandes capitalisations au cours des 12 prochains mois. Pendant ce temps, 53% des investisseurs FMS, un record, pensent que le commerce de valeur surclassera la croissance au cours de l’année prochaine.

En termes de risque pour les investisseurs à venir, la pandémie a de nouveau pris du recul. Les investisseurs voient la crise des obligations et l’inflation comme les plus grandes préoccupations entourant le marché. C’est pour le deuxième mois consécutif que les investisseurs n’ont pas répertorié la pandémie de covid-19 comme leur plus grande inquiétude. Mais, FMS ne pense pas que des taux à 1,5% entraîneraient une correction des actions. «En moyenne, les investisseurs du FMS estiment que le rendement du Trésor à 10 ans à 2,3% rend les obligations attrayantes par rapport aux actions», ont-ils déclaré. Les investisseurs surveillent l’évolution des rendements de 1,5% à 2%, car 47% des investisseurs pensent que 2% est le niveau de calcul du Trésor à 10 ans qui entraînera une correction de 10% des actions.

