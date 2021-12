Les gestionnaires de fonds mondiaux réduisent leur exposition aux actions technologiques, achètent plus d’actions dans le domaine de la santé et augmentent les niveaux de liquidités

Les gestionnaires de fonds mondiaux ont réduit leur exposition aux actions technologiques en décembre tout en achetant davantage d’actions de soins de santé, a montré l’enquête Global Fund Managers de Bank of America pour décembre. Les gestionnaires de fonds ont réduit leurs investissements dans le secteur de la technologie de près de 10 points de pourcentage tout en ajoutant plus d’actions de soins de santé et en augmentant également leurs positions de trésorerie au […]

Les gestionnaires de fonds mondiaux ont réduit leur exposition aux actions technologiques en décembre tout en achetant davantage d’actions de soins de santé, a montré l’enquête Global Fund Managers de Bank of America pour décembre. Les gestionnaires de fonds ont réduit leurs investissements dans le secteur de la technologie de près de 10 points de pourcentage tout en ajoutant plus d’actions de la santé et en augmentant également leurs positions de trésorerie au plus haut depuis mai 2020. Au cours du dernier mois, l’indice NASDAQ à forte composante technologique a chuté de près de 3%. avec des actions de sociétés telles que Tesla, Twitter et Netflix en baisse de plus de 10 % au cours de la même période. Les actions d’Apple, d’Amazon et de Google sont également en baisse avec des pertes.

Pessimisme croissant pour les actions technologiques, allocation de cash en hausse

« En décembre, les investisseurs du FMS se sont détournés des cycliques alors que les craintes d’inflation diminuaient et se sont rués sur les défensives des banques centrales bellicistes », a montré l’enquête de BofA. Selon BofA, il y avait un pessimisme croissant parmi les investisseurs pour les valeurs technologiques tandis que l’optimisme montait en ce qui concerne le secteur pharmaceutique. Les principales actions liées à l’industrie pharmaceutique, telles que UnitedHealth Group et Vertex Pharmaceuticals, ont chacune augmenté de plus de 10 %.

Parallèlement, les gérants de fonds ont augmenté leur allocation au cash au cours du mois de décembre, s’établissant désormais à 5,1%. « En décembre, les investisseurs du FMS sont sortis des valeurs cycliques alors que les inquiétudes inflationnistes se sont effondrées et se sont précipitées sur les défensives des banques centrales bellicistes », a déclaré BofA. Il s’agit du niveau de liquidités le plus élevé observé chez les gestionnaires de fonds depuis mai 2020. « L’allocation de liquidités de FMS a augmenté de 14 ppt en un mois pour atteindre une surpondération nette de 36 %, la plus élevée depuis le 20 mai », ont-ils ajouté.

Privilégier toujours les actions

Les investisseurs continuent de rester optimistes sur les actions en tant que classe d’actifs tandis que les obligations sont le commerce le plus baissier, a montré FMS. Net 46% des répondants à l’enquête étaient optimistes sur les actions, suivis par plus de 35% disant qu’ils sont surpondérés en liquidités et 19% en matières premières. 63% ont déclaré qu’ils sont baissiers lorsqu’il s’agit d’investir dans des obligations. « Les investisseurs sont des actions très longues, en particulier l’UE et les États-Unis, ainsi que les soins de santé, les banques et la technologie, tandis qu’ils évitent les obligations, les valeurs défensives (services publics, produits de base) et les marchés émergents », a déclaré BofA.

Les banques centrales hawkish un risque extrême

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient être le plus gros risque extrême à venir, les gestionnaires de fonds ont souligné qu’ils craignaient des hausses bellicistes des taux des banques centrales. Environ 42% des personnes interrogées pensent que les hausses de taux bellicistes sont les plus gros risques, suivis par 22% disant que l’inflation est un risque. Au cours des six dernières enquêtes auprès des gestionnaires de fonds, l’inflation avait occupé le devant de la scène en tant que risque extrême le plus important.

