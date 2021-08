Les gestionnaires de fonds mondiaux restent optimistes sur les actions américaines ; réduire la participation dans les marchés émergents, zone euro

L’enquête de BofA a montré que les gestionnaires de fonds deviennent désormais défensifs dans leurs allocations, investissant davantage dans les secteurs de la santé et des assurances, tout en augmentant les positions de trésorerie. (Photo : REUTERS)

Les gestionnaires de fonds mondiaux ont continué d’avoir des perspectives positives pour les actions américaines tout en réduisant leurs participations dans les actions de la zone euro, du Japon, du Royaume-Uni et des marchés émergents, selon une enquête de Bank of America. L’allocation aux actions américaines reste stable avec une surpondération nette de 11% en août, tandis que l’allocation aux actions de la zone euro est en baisse de 9 points de pourcentage sur une base mensuelle. L’allocation aux marchés émergents est en baisse de 11 points de pourcentage au plus bas depuis mai 2020. L’enquête de BofA a montré que les gestionnaires de fonds deviennent désormais défensifs dans les allocations, investissant davantage dans les secteurs de la santé et des assurances, tout en augmentant les positions de trésorerie.

Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 15,5% jusqu’à présent cette année. L’indice a réduit ses gains récemment, mais il reste toujours positif au cours du dernier mois. “La conviction de FMS (gestionnaires de fonds) dans les actions américaines a continué de croître tandis que l’optimisme pour les actions de la zone euro et des marchés émergents a continué de baisser”, a déclaré BofA dans le rapport. Pour les gestionnaires de fonds du monde entier, les « actions technologiques longues américaines » restent toujours la transaction la plus encombrée, avec près de 40 % de soutien. Pendant ce temps, 11% des investisseurs ont soutenu le commerce des « actions chinoises à découvert » ce mois-ci.

Devenir défensif

Parmi les allocations sectorielles, les gestionnaires de fonds ont accru leurs positions dans les soins de santé, les assurances, les services publics et les liquidités par rapport aux mois précédents, selon l’enquête. « Les investisseurs sont devenus légèrement plus défensifs avec une augmentation des soins de santé, des assurances, des services publics et des liquidités. Ils ont également légèrement réduit leur exposition à l’inflation sur les matériaux, les matières premières, les marchés émergents et l’énergie », a ajouté BofA. Les gérants restent toujours surpondérés en actions, cependant, l’allocation est en baisse à 54% contre 62% en avril. La position de trésorerie des gestionnaires de fonds est la plus élevée actuellement, depuis octobre 2020.

Alors que les gestionnaires de fonds mondiaux réduisent leurs participations dans les marchés émergents, les FII ont également retiré de l’argent des marchés indiens. Jusqu’à présent cette semaine, les FII ont retiré 2 026 crores de roupies des stocks nationaux. Au mois de juillet, les investisseurs étrangers étaient des vendeurs nets vendant près de Rs 19 847 crore de titres.

L’inflation est un gros risque ; réduire les projections de croissance

À l’avenir, l’enquête BofA a montré que les gestionnaires de fonds considèrent l’inflation comme le plus gros risque extrême pour les marchés boursiers mondiaux. Depuis mars de cette année, les investisseurs institutionnels mettent en garde les investisseurs contre l’inflation et une crise obligataire. 84 % des répondants à l’enquête pensent que la Fed américaine signalera un ralentissement avant la fin de cette année. Grâce à ce fonds, les gestionnaires de fonds ont également réduit leurs projections de croissance mondiale, car seuls 27 % d’entre eux pensent que l’économie mondiale s’améliorera, le plus bas depuis avril de l’année dernière. Plus tôt en mars de cette année, 91% pensaient que l’économie s’améliorerait.

