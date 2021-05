Actualités Bitcoin

Les gestionnaires de fonds voient le Bitcoin surperformer en 2021 malgré le choix du “ long BTC ” comme le commerce le plus encombré: enquête de la BoA

Les gestionnaires de hedge funds pensent encore une fois que le «long Bitcoin» est le commerce le plus encombré.

Ils n’ont donc pas dû se pencher sur le marché de la cryptographie, ce qui signifie qu’ils pourraient même ne pas être impliqués, ce qui signifie que ces gestionnaires de fonds pensent que tout le monde est long sur Bitcoin alors que personne ne l’est vraiment.

Prolongeant ses pertes de la semaine dernière, Bitcoin s’est effondré à 36200 $, ce qui représente un tirage de 44,3%.

Pourtant, la dernière enquête des gestionnaires de fonds de Bank of America, qui a eu lieu entre le 7 et le 13 mai et a interrogé 2216 participants, dont 194 gestionnaires de fonds, avec 625 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a choisi «Long Bitcoin» comme le commerce le plus encombré à 27%.

Les «pics» précédents dans les métiers encombrés tels que la technologie en septembre 2018 et septembre 2020, les bons du Trésor américain en mars 2020 et le dollar américain en janvier 2017 et le 15 février avaient été associés à des sommets relatifs, a noté le rapport.

Ce n’est même pas la première fois que les gestionnaires de fonds placent la crypto-monnaie en tête de liste. En janvier également, «Long Bitcoin» était au sommet juste avant d’exploser pour atteindre un nouveau record de 65 000 $. Avant cela, il était en tête des charts en 2017. Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co., a déclaré:

«Lorsqu’un actif devient le commerce le plus encombré dans l’enquête BofA, cela a souvent signalé un recul à court terme dans le passé.» «Lorsque vous combinez cela avec les nouvelles en provenance de Chine, il n’est pas surprenant que Bitcoin constate une faiblesse supplémentaire.»

Le Bitcoin a été classé comme le commerce le plus encombré, bien devant les actions technologiques, ESG, grâce à la tendance continue vers la gouvernance environnementale, sociale, d’entreprise, les actions cycliques et les bons du Trésor américains à court terme.

Pourtant, environ 10% des gestionnaires de fonds ont déclaré qu’ils pensaient que le bitcoin surperformera en 2021.

Bitcoin / USD BTCUSD

38 579,7942 – 3 699,80 $ – 9,59%

Volume 122,45 b Changement – 3699,80 $ Ouvert 38579,7942 $ Circulation 18,71 m Cap. De marché 721,97 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.